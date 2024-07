Opinión

Maduro y sus incondicionales se hundieron

Eddie A. Ramírez S. 29/07/2024

El torpe golpe de Estado que dieron al desconocer el triunfo de Edmundo Gonzáles los hundirá

Los políticos sensatos visualizan a largo plazo su futuro y el de su partido. Cuando pierden una elección, reconocen sus errores y trabajan para recuperar el favor del pueblo. Maduro y sus secuaces cometieron el grave error de apostar al muy corto plazo, optando por dar el zarpazo a la voluntad de los venezolanos. Esa acción tan burda no será aceptada por el pueblo venezolano y ha tenido el rechazo inmediato de los gobiernos democráticos del mundo.

Ahora, solo cuentan con el apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Su permanencia en Miraflores tiene los días contados, el PSUV tardará en recuperarse, aunque puede desaparecer y la Fuerza Armada se verá muy desprestigiada si avala la violación a la Constitución. La ineptitud como gobernantes, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos les pasaron factura. El torpe golpe de Estado que dieron al desconocer el triunfo de Edmundo Gonzáles los hundirá.

Más sobre este tema La noche del fraude electoral y los canapés en Bejucal El torpe golpe de Estado que dieron al desconocer el triunfo de Edmundo Gonzáles los…

Antes de la elección, el régimen utilizó todas sus artimañas para intentar impedir el triunfo de María Corina y después de Edmundo González. Como no pudo, optó por impedir el acceso de nuestros testigos a muchas actas y no permitió la presencia de ciudadanos durante el escrutinio. Elvis Amoroso, presidente ilegal del Consejo Nacional Electoral, actuó como un comisario político, al igual que Vladimir Padrino, ministro de la Defensa para deshonra y desgracia de la Fuerza Armada.

Quien esto escribe reconoce que se equivocó al pensar que aceptarían su derrota, que estaba cantada desde hace tiempo, y que negociarían una salida que no los perjudicara. Sin embargo, se desesperaron. Erróneamente creyeron que el costo de entregar sería más alto que robarse la elección. No evaluaron que les será imposible mantenerse. Nuestro pueblo se cansó de ellos. Nadie debe desanimarse. La lucha por la democracia no ha terminado. Tendrán que irse.

Nuestro reconocimiento a la valiente e incansable María Corina. Edmundo González, quien fue electo presidente por un 70 por ciento de los venezolanos, sigue siendo el indicado para una transición en paz. Desde luego a los miles de voluntarios que trabajaron muchas horas como miembros de mesas y como testigos y a los electores que acudieron masivamente a votar.

Como (había) en botica

Lamentamos el fallecimiento de Freddy Marín, excelente profesional y ciudadano ejemplar, a quien aprecié como amigo y compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

¡Seguimos comprometidos en la lucha por la democracia!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es