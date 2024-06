Opinión

Así llegaron mi espalda y mi voz al cine argentino

Mi acento argenzolano me abrió la puerta para ser parte de una escena de la película La muerte de un comediante, rodada en Bruselas hace meses

@SoyJuanette

Una de las mejores inversiones que hice en mi vida fue sumarme a Orsai Audiovisuales, la productora fundada por Hernán Casciari y Christian Basilis para producir películas y series. Desde entonces han sido casi 3 años de maravillosas participaciones y anécdotas. La más reciente ocurrió hace un par de semanas, cuando por el grupo de la productora se solicitó personas para hacer doblaje de voces, para la película La muerte de un comediante.

Cargué el formulario para postularme a la convocatoria y a los pocos minutos me contactaron para decirme que me habían escogido. La razón: “Mi tonada no es argentina” lo que resultó un hallazgo para mí, porque, hasta ese mensaje, yo en mi cerebro me escuchaba como argentino, pero para el resto de la humanidad no.

Es decir, que mi acento argenzolano me abrió la puerta para ser parte de una escena de la película que se había rodado en Bruselas hace algunos meses.

Al día siguiente acudí a la cita en el estudio de grabación, donde me recibieron el codirector de la película, Javier Beltramino, y el director Diego Peretti. Tras el saludo de rigor a mí y un par de socios productores que estaban citados conmigo, nos presentaron a Lolo Micucci, el compositor que nos dio las indicaciones para doblar la escena.

La puesta consistía en hacer los coros de una canción en inglés, que interpretó la actriz Marioska Fabián Núñez, en la escena del bar rodada en Bruselas hace ya unos meses. Además de la canción teníamos que tirar arengas y frases. Hicimos tres pasadas, hasta que Peretti, nuestro director, gritó desde el otro lado:

-Esa es, quedamos así chicos, buen trabajo.

Debo aclarar que esta no es la primera vez que me dirige en una escena Diego Peretti. Ttambién participé como extra en otra escena de La muerte de un comediante donde también me dirigió (a mí y a otras 40 personas).

Por lo que cuando se estrene La muerte de un comediante, probablemente el próximo año, seguramente aparezca por unos segundos no solo mi cara sino también mi voz. Esto es un avance, pues en La uruguaya tuvo un pequeño papel mi espalda. Sí, mi debut en el cine argentino fue “de espalda”. Paso a contarles:

Para los que no conocen la historia, me uní a Orsai durante la pandemia para producir La uruguaya, una película escrita por Pedro Mairal y dirigida por Ana García Blaya. Aquella producción presentó una manera novedosa de llevar adelante un proyecto sin subsidio del Estado ni apoyo de las plataformas.

El sistema era sencillo: se vendieron una cantidad de acciones y quienes invertimos en el proyecto nos convertimos en socios productores. Pero no solo invertimos dinero, sino que participamos del guion, la búsqueda de locaciones, el casting (que se hizo por Zoom porque estábamos en pandemia), y hasta del rodaje. De hecho, si buscan la escena donde el protagonista está por abordar el buquebus a Uruguay, yo salgo; solo que de espaldas a la cámara.

Si quieres saber más detalles de cómo se hizo La uruguaya, la primera película colaborativa de la historia, te invito a ver en Youtube el documental que hicimos los socios productores del filme.

Y si aún no has visto La uruguaya, entonces ve a la plataforma Star+

