Carta a mi yo del pasado, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Hola chamo, ¿cómo estás? La verdad no entiendo por qué te pregunto esto, pues en realidad sé exactamente lo chorreado que estás ahora mismo. Soy tu yo del futuro y te escribo estas líneas para contarte que todo va a salir bien. Espero estés leyendo estas líneas en la puerta 5 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, allá es 6 de noviembre de 2016 y estás por abordar el vuelo V0500 de Conviasa con destino a Buenos Aires.

Todo lo que leerás mientras esperas para subirte al avión, lo estoy escribiendo una tarde invernal de 2023. Acá es agosto y hace un frío que cala los huesos. Pero bueno, tengo mucho que contarte. Como sé que te gusta saber primero las malas noticias, debo darte una durísima, tal vez una de las más terribles que recibirás en tu vida: el abrazo que te diste con tu papá, o más bien con nuestro padre (porque acuérdate que yo soy tú, pero del futuro) en la puerta de nuestro departamento esta mañana fue el último, pues cuando cumplas un poco más de un año viviendo en Argentina, el viejo Juan, nuestro “Caballito” morirá de un infarto fulminante.

Otra cosa que te tengo que avisar es que tu esposa y tus hijos no viajarán dentro de un mes como lo tenían planeado, sino dentro de 5 meses; pues la devaluación allá se volverá aun más feroz, y no podrás reunir a tiempo para traerlos rápidamente.

En cuanto a los trabajos, te cuento que no llegarás a trabajar en un diario, no te llamarán ni Marcelo Tinelli ni Adrián Suar para laburar en TV, sino que terminarás trabajando no en uno, sino en dos call center, uno a la mañana y otro a la tarde noche. Te aclaro que trabajarás como 14 horas, pero va a estar todo bien. Los diplomas, posgrados y todo lo que estudiaste, incluso haber trabajado tanto tiempo en la CNN, no te servirán de nada. Pero aprenderás a ser humilde, reaprender y valorar todas las oportunidades que se te van a presentar.

Ya volviendo al plano personal, te cuento que tu esposa ya no lo será más, porque la distancia terminará con lo poco que quedaba de ese amor. Pero tranquilo, con el tiempo estará todo bien; de hecho, ella se volverá a casar con un hombre bueno, que querrá a tus hijos y le dará a ella un hijo al que querrás mucho. Igual no te agobies, que la separación será una oportunidad para reconstruir tu vida, serás un padre presente como siempre, y los niños se adaptarán a la nueva dinámica rápidamente (creo que vivir separado de ellos unos meses los ayudó). Hoy en día todos se llevan genial, de hecho, el lunes pasado el pequeño de 9 años que se despidió de ti hace apenas unos minutos, cumplió 16 años y fuimos todos a cenar.

En cuanto al amor, conocerás a muchas mujeres maravillosas que te acompañarán a lo largo de todos estos años, (recuerda que te escribo desde 2023) y te enseñarán que el “hasta que la muerte los separe” es una utopía. Pero también aprenderás que se puede tener grandes amores en distintas etapas de la vida. De hecho, hace poco tuviste un vínculo largo (vínculo quiere decir relación afectiva informal) con una fotógrafa y ahora estás viendo qué onda con una escritora… también saliste con actrices, directoras y hasta con una pintora. Y sí, ya sabes que la cultura nos seduce un montón.

¿Qué más te puedo contar? Tu hermano también se irá de Venezuela, viajará dentro de un mes rumbo a Chile, es decir diciembre de 2016 y pasará por Buenos Aires. Por lo que tendrán 24 horas para verse. Aprovéchenlas, pues no se verán de nuevo hasta dentro de 3 años, en 2019. Y también veras a tu mamá, quiero decir a nuestra mamá (la de nuestro hermano, la tuya y la mía porque tú y yo somos la misma persona). Y te estarás preguntando ¿cómo puede ser que mamá esté en Chile?

Pues resulta que, con la muerte de papá, nuestro hermano y nosotros (porque tú eres yo) logramos traernos a mamá. Primero, a Buenos Aires y, después, a Viña del Mar, donde vivirá con mi hermano (también el tuyo), con la esposa, la hija de ambos y dos sobrinitos gemelos ¡Si, leíste bien, gemelos!

Ese reencuentro será maravilloso, será una Navidad distinta y mamá te llevará a recorrer Valparaíso. Ese día descubrirás que sacarla de Venezuela fue la mejor decisión que pudieron tomar. Tiempo después se mudarán a Santiago de Chile donde viven hoy, es decir, en 2023.

Te estarás preguntando si sigues en los call centers ¿verdad? La respuesta es no. Resulta que una tarde, cuando estés tomándote tus 16 minutos de descanso diarios, te encontrarás en la calle a Daniel, un excompañero de DIRECTV que estará comenzado a trabajar en una consultora empresarial y te ofrecerá trabajo. Acéptalo, pues será una oportunidad que nos mejorará la vida. Para hacerla corta: hoy eres un directivo en esa compañía.

En paralelo te llamarán de un canal de televisión en Argentina para dirigir un departamento de producción para YouTube que solo durará un año, y cerrarán por temas de presupuesto. Pero tranquilo, tú seguirás en la consultora, ayudarás a crear un evento tipo Ted Talks que hoy en día ya se celebra en 4 países de Latinoamérica. Para resumirlo: profesionalmente serás exitoso.

También pasarán vainas distópicas, que seguro cuando leas no vas a creer. Por ejemplo, en 2020, los noticieros comenzarán a hablar de un virus chino que enfermará al mundo. En principio parecerá fantasía, pero resulta que terminaremos todos encerrados más o menos por un año en nuestras casas para no enfermarnos; te tendrás que lavar las manos 20 veces al día, pero de todas maneras te lo pescarás y estarás hospitalizado, igual tranquilo que nos salvamos (sino no te estaría escribiendo esto).

Y justo en ese momento durísimo de la historia de la humanidad, un productor de stand up que conociste y al que le comentaste que soñabas con hacer cine en Argentina, te hablará de un proyecto con el gordo Hernán Casciari, una película que se llamará La Uruguaya, que nacerá de un libro escrito por Pedro Mairal. ¿Te acuerdas de la película que vimos en La Habana, en 2001? Sí, la que protagonizaba Ceci Roth y que se llamaba Una noche con Sabrina Love; pues resulta que la escribió Mairal también.

Ahora te voy a contar algo que te hará caerte de culo jajaja: resulta que la película que produciremos en pandemia vía teleconferencia (por una plataforma que en 2016 no es tan conocida y se llama Zoom) se rodará en Buenos Aires y Montevideo. Ganará varios festivales como Mar del Plata, Miami, Barcelona. Incluso la comprará Disney y hará una avant premiere a todo culo, como las de Hollywood, y tú desfilarás por esa alfombra como productor de la película ¿Te lo puedes creer Juan? Yo no me lo creo tampoco ¡Finalmente haremos cine!

La película te abrirá muchas puertas, incluso, también producirás un corto con el hijo de Cecilia Dopazo la colorada de Tango feroz: la leyenda de Tanguito, donde actuará la protagonista de La Uruguaya y Martín Piroyansky, el de la película Vóley. Pero eso no es todo, ahora mismo acá en 2023 estamos trabajando (tú y yo, porque somos la misma persona) en la preproducción de una película que dirigirá y protagonizará Diego Peretti, sí, el narizón de Tiempo de valientes y No sos vos, soy yo. También estamos involucrados como productores de una película animada que contará las aventuras del arquero de la selección argentina, pero no de “Chiquito Romero” sino de “El Dibu Martínez”. Igual tranqui, que en 2016 no es famoso todavía, se hará celebre en 2021. Las ilustraciones de ese proyecto las hará Liniers, y el guion lo escribirá Casciari.

Esas dos películas aparentemente se estrenarán en 2025, pero no puedo contarte más porque eso no ha pasado aún.

Por cierto, acá ya casi nadie te llama Juan, todos te conocen como Juanette, que es el nombre de comediante que nos puso Tomillo en la redacción de Últimas Noticias en Caracas. Y sí, también haremos stand up y muchísimo.

Incluso, Xen Subirtats, el productor de Andreu Buenafuente te va a llamar (no te estoy jodiendo, lo juro) porque harán tres programas de Nadie sabe nada en Buenos Aires y serás parte del staff de El Terrat. ¿Haciendo qué? te preguntarás. Pues ayudarás a Oli con la convocatoria y terminarás comiendo pizza con Xen, Andreu, Mía Font, Berto Romero y todo el equipo de la productora en la pizzería El Cuartito.

Y en cuanto a Laureano Márquez, Reuben Morales, quien vendrá a Buenos Aires en 2018 a dar su taller (y pasarán una semana de joda y comedia) nos lo presentará, y se volverá nuestro amigo. De hecho, cada vez que viene a Buenos Aires lo veo y cenamos. Así de cercanos somos con él.

Bueno, supongo que hasta ahora debes estar procesando todo lo que te conté, campeón. Traté de resumir lo más que pude estos 8 años que separan a 2016 de 2023. Pero lo que te quiero decir es: no temas, súbete a ese avión, y cómete el mundo. No dejes nunca que alguien te diga que no puedes hacer las cosas, y mucho menos hagas caso cuando te digan que madures, pues son las frutas las que maduran. Ahora sí Juan, que tengas buen viaje.

P. D. : Cuando te pregunten en el avión si quieres pasta o pollo, no pidas el pollo, la pasta estará mejor.

