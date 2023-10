Los pedagogos oprimidos, por Alejandro Armas - Runrun

Mientras el Gobierno exalta al autor de Pedagogía del oprimido, los pedagogos del país están bastante… oprimidos

En 2023 se cumplen 55 años de la publicación de Pedagogía del oprimido, el libro más trascendental de Paulo Freire. En sus páginas, el filósofo de la educación brasileño plantea reemplazar paradigmas tradicionales de enseñanza por una “pedagogía crítica”, muy influenciada por los postulados del marxismo-leninismo y de Frantz Fanon. El propósito es lograr que los docentes conciban a su pupilo, no como receptáculos vacíos que solo hay que rellenar de conocimientos pasados de generación en generación, sino como un colaborador en el proceso epistemológico que produzca contenido original. Se supone que una sociedad educada de esa forma dé al traste con estructuras opresivas, como el colonialismo, el racismo, el sexismo y, para la izquierda devota de este ideario, el capitalismo. Paradójicamente para semejante consagración de la autonomía intelectual del alumno, el objetivo final está regido por el determinismo marxista. Como si todos los que reciban este tipo de formación fueran concientizarse de manera uniforme sobre su condición y, en palabras de Lukács, volverse una “clase para sí misma”.

Pero mi intención hoy no es discutir la validez de los planteamientos de Freire. Lo que quise con este párrafo introductorio es dejar clara su militancia ideológica. El chavismo, como todo movimiento político de corte socialista revolucionario (al menos hasta hace unos pocos años), tiene en Freire a uno de sus referentes filosóficos. Ver su rostro en mensajes de propaganda oficialista es común. También es bastante curioso, para variar, si se le compara con lo que sucede en realidad. Curioso porque, mientras exaltan al autor de Pedagogía del oprimido, los pedagogos del país están bastante… oprimidos, pues.

Maestros y profesores han estado a la vanguardia de las protestas por salarios dignos y otras reivindicaciones laborales. ¿Cuál ha sido la reacción de este “gobierno del pueblo” que dice ser cultor del pensamiento de Paulo Freire? Ignorar el reclamo, las más de las veces. Y en otras ocasiones, intimidar a los demandantes, que es una forma de represión indirecta. ¿Por qué otra razón hará aquel despliegue de policías, guardias nacionales y hasta civiles violentos partidarios del gobierno, para impedirles llegar en sus marchas a las sedes del poder político al que están reclamando?

No es que hablemos de unos docentes que están exigiendo pagos como para vivir como reyes. Lo que están exigiendo es salarios para poder hacer un mercado con todos los alimentos que ellos y su familia necesitan para una vida saludable. Salarios para que el mero traslado a su trabajo en autobús no sea una pérdida enorme. Salarios que les permitan cubrir gastos sanitarios indispensables, que ni siquiera deberían estar cubriendo con su propio bolsillo porque se supone que el Estado venezolano garantiza el derecho a la salud, pero, ay, resulta que los hospitales están pésimamente dotados y son los pacientes quienes deben brindar los materiales para cualquier proceso. En fin, los docentes no piden nada más que una garantía de supervivencia y de un mínimo de calidad de vida.

Esta situación dramática llegó al paroxismo esta semana, con el regreso a clases. Cabe suponer que, por mucha vocación y devoción por sus estudiantes que tengan, esos maestros no tendrán mucho entusiasmo por volver a unas escuelas en estado calamitoso, desprovistas de pupitres y hasta de agua, porque la negligencia gubernamental también las alcanzó. Entra entonces en escena la ministra de Educación, Yelitze Santaella. No solo advirtió a los docentes que no es posible aumentarles los salarios ni un mísero bolívar porque dizque no hay los recursos para ello. También dijo que usarán códigos QR para verificar quiénes están asistiendo a los planteles.

Ante el revuelo que naturalmente generaron esas declaraciones, luego manifestó que no es que se va a pasar asistencia para luego ir por cualquier ausente y obligarlo a presentarse. Pero, ¿qué puede esperar uno de un gobierno que hace mucho que perdió toda credibilidad? Agreguen a eso la denuncia desde el gremio docente sobre escuelas custodiadas por militares. En el presente clima de amedrentamiento y pretensión de trabajo duro a cambio de casi ninguna remuneración, muy a duras penas se puede albergar buenos pensamientos sobre tal situación.

Entonces, recapitulando, tenemos a unos maestros a los que se les dice que deben conformarse hasta nuevo aviso con unos sueldos paupérrimos, se les amenaza con represión si protestan demasiado fuerte y van a trabajar para encontrarse con un poder armado que simboliza al Estado que los tiene en un estado tan deplorable. Si estuviera vivo, le preguntaría a Paulo Freire si eso califica como opresión. Dicen que es malo poner a los muertos a hablar, pero, a pesar de su militancia, creo que no hubiera sido capaz de negarlo.

