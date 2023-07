Humano Derecho #3 con Showny Azar, directora y cofundadora del Observatorio de Juventudes de Venezuela. - Runrun

En el programa #3 la invitada es la directora y cofundadora del Observatorio de Juventudes de Venezuela, Showny Azar, quien conversará sobre la desmotivación y desinterés político de la juventud del país

@_humanoderecho

¿Cuál es la principal causa del desinterés político por parte de los jóvenes venezolanos? ¿La desmotivación surge de la crisis humanitaria que estamos viviendo? ¿Qué hacen desde el Observatorio para ayudar a los jóvenes venezolanos? Estos y otros temas los estaremos conversando con Showny Azar, directora y cofundadora del Observatorio de Juventudes de Venezuela, quien nos hablará acerca de todo lo relacionado con el desinterés político en jóvenes venezolanos y su principal causa.

La directora y cofundadora del Observatorio de Juventudes de Venezuela, Showny Azar, aseguró que existe un desinterés político en los jóvenes venezolanos a causa de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, aunado a la poca estrategia que tienen los partidos políticos.

“Si tienes una dirigencia que no tiene una estrategia, ¿cómo las personas se van a involucrar? Menos los jóvenes. Además, los partidos políticos no los toman en cuenta, entonces ellos no se van a interesar. Los partidos los usan como panfletarios o que sirvan para operacionalizar un evento y no como personas que tomarán una decisión”, aseguró Azar.

Por otra parte, recalcó que el país está abocado al ‘adultocentrismo’, lo que, a su juicio, no genera confianza a la juventud: “Vas a decir algo, tienes logros y te dicen que eres muy joven, pero no, yo tengo las capacidades y el poder de tomar decisiones”, sentenció.

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en humanoderecho.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es