Entrevista Exclusiva | Habla al ex consejero de Putin, por Tony Bianchi - Runrun

Gleb Pavlovskij, disidente perseguido por el Kremlin y ex consejero personal de Vladimir Putin de 1996 a 2011 considera que en Rusia han surgido fuerzas independientes, grandes corporaciones, bancos y centros de poder alternativos que muy pronto decidirán el futuro de Vladimir Putin.

Pavlovskij es uno de los pocos críticos del gobierno que sigue en libertad, tolerado en virtud de su pasado, o como otros observadores especulan, “porque sabe demasiado y es preferible mantenerlo tranquilo.”

“El fenómeno de Putin,” nos explica, “que se ha mantenido gracias a que el gobierno ha seguido garantizando la supervivencia de los ciudadanos, se está acabando,” debido, entre otras cosas, al hecho que la economía rusa está en fuerte picada.

“En el pasado parecía que mandara solamente él, pero no era cierto. Hubo una época que me sentía muy orgullosos de haber contribuido a crear la sensación de que Putin gobernaba todo en el país. Era un teatro político necesario, porque el país era muy nostálgico y necesitaba un verdadero líder.

“En ese entonces fue muy conveniente poder decir que Putin lo decidía todo, pero ahora las cosas están cambiando.”

Pavlovskij considera que este “fenómeno” no se repetirá. “lo que vendrá será un Putin colectivo, un liderazgo colegiado (tal como una junta de gobierno) que se dividirá el poder y comenzará un período de renovación y crecimiento que, además, tanto se necesita,”

Los insultos a través de la ya célebre frase del ex presidente Dmitry Medvedev manifestando odio hacia el Occidente “es pura retórica. Se acabó el bipolarismo, y el Kremlin sabe que es imposible funcionar en el mundo competitivo actual sin un enfrentamiento con el mundo occidental, aunque de forma pacífica,” afirma Pavlovskij.

Detrás de estas constantes declaraciones hostiles al mundo occidentalizado Pavlovskij considera que el Kremlin no tiene una estrategia bien definida y que Moscú intenta llenar un vacío de unos veinte años de invasión comercial del Oeste sin saber como reemplazarlo.

“Tendríamos que buscar caminos cruzados para sustituir esa globalización de la que Rusia ha sido un factor importante”.

Rusia está en guerra, pero Pavlovskij dice que no existe una directiva estatal.

“Estamos sufriendo sanciones, “se queja, “pero nos faltan instrucciones claras que indiquen al país como se debe reaccionar, sea ésta de forma democrática o autoritaria.”

«No hay una estrategia. Más bien es un intento de llenar un vacío ideal -que existe desde hace ya casi diez años- que quisiera eliminar un occidentalismo liberal que sin embargo ya se estableció dentro de nuestro universo comercial y sigue impregnándolo.

“Para reemplazarlo se necesita una narrativa diferente que en este momento no existe o que la tienen solamente algunos grupos de poder.” Le preguntamos: “¿Hasta dónde quiere llegar el Kremlin?”.

“Este es otro asunto. Porque, al decir que se acabó el bipolarismo, Putin afirma una verdad indiscutible: Occidente apoya el actual sistema mundial de instituciones económicas y políticas, pero ya no puede seguir reclamando su completo monopolio.

“En los próximos años habrá que encontrar nuevas fórmulas con las otras potencias industriales y que todavía desconocemos,” concluye Pavlovskij.

¿La guerra en Ucrania cambiará algo?: “No es la guerra sino la paz, la que definirá los escenarios futuros. Pero desafortunadamente, ambas partes reiteran que no quieren entrar en ninguna negociación. Cosa que encuentro estúpida”.

“Si Rusia quiere lograr un reconocimiento que vaya más allá de las conquistas territoriales, debe ganar o perder, no importa. Las nuevas posiciones internacionales se establecen solo hablando con las contrapartes, no hay otra manera”. ¿Entonces en que terminará todo esto? le preguntamos: “La utopía de una Rusia autosuficiente es lo peor que se le puede ocurrir a Putin para el pueblo ruso porque simplemente no es posible. La Federación Rusa es un proyecto ultra globalizado, que nunca podrá convertirse en una economía cerrada.

Al preguntarle cuando piensa que sentirán realmente las sanciones impuestas a Rusia, Pavlovskij está seguro que estas «van a pegar duro” a partir de finales de este año y no se atreve a adivinar si el Kremlin tomará las decisiones necesarias para amortiguar el golpe y ayudar el país a superarlas.

“Usted no suena muy optimista se le dice.” “Es cierto”, contesta, “en este momento el país y su gobierno no tienen criterios racionales y cuando se equivoca, como suele pasar, cometiendo errores y tomando decisiones equivocadas, abandona un proyecto y casualmente pasa a otro por lo tanto no hay manera de imaginar como se va a resolver la situación. En eso estamos».

Tony Bianchi es exjefe de Reuters en Venezuela durante la década de 1970. Actualmente escribe sobre geopolítica en sus columnas En pocas palabras y Diario de Ucrania.

Este articulo ha sido elaborado gracias a la colaboración de varios amigos periodistas” free lance” de Milán quienes entrevistaron a Pavlovskij en Rusia. 14 de junio 2022 (Tony Bianchi).