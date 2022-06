Cuestionario 2.0 | Gladys Rodríguez, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Para mí es un placer tener hoy en este Cuestionario 2.0 a una de las personas más bondadosas y cariñosas que hay en la radio: Gladys Rodríguez

@bocaranda20

Desde pequeña, la madre de Gladys Rodríguez detectó que el área de su hija era la Comunicación Social. Y fue así. A pocos meses de graduarse la invitaron a hacer un casting para narrar noticias en Venevisión y, para su sorpresa, fue seleccionada.

Desde el 2002 es locutora de su propio programa de radio y por más de 15 años nos acompañó a todos los venezolanos desde la pantalla de Globovisión en el Noticiero estelar.

Actualmente conduce el programa Gladys en Éxitos en la emisión de 3 a 4 de la tarde y En TV con Gladys por la señal de VivoPlay.

Video: EN VIVO 🔴 Gladys En Éxitos 09.06.2022 Problemas de delimitación de territorio dentro de Venezuela | circuitoexitos

Para mí es un placer tener hoy en este Cuestionario 2.0 a una de las personas más bondadosas y cariñosas que hay en la radio: Gladys Rodríguez.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Yo me impresiono y me sigo asombrando de cómo podemos hacer un programa de televisión o un programa de radio con pocos recursos desde donde sea. Nos ocurrió con la pandemia que tuvimos que redefinir los procesos y eso fue un aprendizaje constante. Sobre todo, de poder hacerlo uno mismo, desde casa. Y ni hablar de los nuevos medios digitales que nos permiten tener un alcance, interacción y retroalimentación global inmediata, eso es fascinante.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste?

−Creo que fue un Motorola de tapita, no recuerdo el modelo. Pero sí, fue ese.

−¿Qué es para ti lo peor que tiene la tecnología?

−Mi miedo es la dependencia. Buena parte de lo que hacemos hoy está enlazado a la tecnología y a unas pocas empresas que tienen el control de todo; cuando fallan, como ya nos ha ocurrido, colapsamos en muchos aspectos, incluso el psicológico, por lo dependiente que somos. Y ahí, por cierto, en lo psicológico también incluyo la complejidad de un algoritmo de estos nuevos medios de comunicación digitales que responde a los hábitos de visualización y, con eso, se potencian contenidos que pueden acentuar patrones inadecuados de conductas. A mí eso me preocupa mucho, la manipulación me preocupa.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Enviarle un mensaje equivocado a otra persona, pero eso creo que le ha pasado a todo el mundo. Por fortuna ahora existe “eliminar para todos”, pero antes si era más embarazoso. Ahora, con ese recurso, si uno corre, queda rápidamente subsanado el error y no pasas pena.

−Si solo pudieses seguir una cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−No tendría Instagram, porque para mí es esencial tener diversos puntos de vista, tener diversos contenidos que me permitan lograr una mejor referencia. Poder contrastar, poder nutrirme e informarme, o simplemente divertirme, según mis gustos y mis valores. Y también para darme una mejor idea de cómo vamos como sociedad, cuáles son las corrientes, las tendencias, las formas cómo nos estamos comunicando en medio de esta democratización de los medios con las ventanas digitales.

−¿Cuál es tu emoji favorito?

−La carita feliz con corazones, me encanta, siempre la uso.

−¿Qué serie o película recomiendas o estás viendo vía streaming?

−Estoy viendo la segunda temporada de The morning show, pero no me ha gustado tanto como la primera. Igual, la quiero terminar de ver.

Prefiero recomendar, por ejemplo, alguna que vi ya hace cierto tiempo, no sé si la han visto, sino, sugiero que vean Loco por ella.

Video: Loco por ella | Tráiler Oficial | Netflix

−¿Del 1 al 10 qué tan dependiente eres de la tecnología?

Creo que soy como un 8. Muy dependiente. Pero algo importante que he aprendido y lo pongo en práctica es vivir el momento, el aquí y el ahora. Entonces más allá de la dependencia a la tecnología procuro no perder de vista mi presente, disfrutar los momentos y, para hacerlo, hay que apartar el celular y esa conexión con el mundo digital para poder estar plenamente cuando los momentos lo requieran.

−¿Qué personalidad admiras por su manejo de lo digital?

−Estoy aprendiendo mucho y admiro el trabajo de Ricardo Miranda, él es un joven que tiene una cuenta llamada @PopInteractivo, que me parece que ha sabido darle un excelente uso a la tecnología; de hecho, creó un curso digital que hice y me pareció fabuloso. Al final son jóvenes, jóvenes que entienden, quizás mucho más que mi generación, el ritmo de la tecnología y de los nuevos medios digitales.

−¿Cómo ha cambiado tu trabajo y tu área de trabajo gracias a la tecnología en los últimos años?

−Ha cambiado mucho, ese cambio se aceleró con la pandemia, porque nos obligó, por la cuarentena, a redefinir la manera de trabajar. Nos tuvimos que quedar en casa y, para poder continuar, debimos recurrir a la tecnología, a eso que ya nos estaba dando pero que dentro de nuestro diarismo no lo estábamos incorporando del todo.

Nos tocó aprender y, bueno, de acuerdo a ese aprendizaje, se nos está permitiendo contar con una gran versatilidad y una gran flexibilidad que, para mí, ha sido maravillosa, como les decía al principio.

−Si tuvieras que borrar una app, ¿cuál de estas tres borrarías? Instagram Facebook o Twitter.

−Facebook. A pesar de ser la primera en cantidad de usuarios, confieso que no me conquista, no ha logrado hacerlo desde el inicio. Ahí está la cuenta, pero pocas veces la uso, pocas veces la reviso y pocas veces pongo información por allí, porque no sé, no sé cómo explicarlo, pero a mí no me ha gustado.

−¿Cuándo fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google?

−No recuerdo, de vez en cuando lo hago, pero ya tengo tiempo que no lo hago. Tampoco es frecuente.