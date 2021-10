La caída mundial de Facebook y sus aplicaciones en cinco platos - Runrun

Este 4 de octubre, la falla mundial de los servicios de FB y las aplicaciones Instagram, WhatsApp y Messenger afectó a millones de usuarios

Las causas no estaban inicialmente claras, pero todo apuntaba a una falla en la configuración de servidores

Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufrieron este lunes 4 de octubre caídas generalizadas en varias partes del mundo.

Millones de internautas reportaron tanto al portal online de la compañía como en otras redes sociales activas como Twitter que no podían acceder a los servicios.

El jefe de Tecnología de Facebook, Mike Schorepfer, pedía disculpa a los afectados y revelaba que estaban experimentando problemas con la red y que sus equipos trabajaban «tan rápido como les era posible» para restaurar el servicio.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Las horas fueron pasando, y lo que parecía en un principio anecdótico, se convirtió en una noticia mundial por las repercusiones.

Instagram y WhatsApp no ​​mostraban contenido nuevo o actualizado. En Instagram, aparecieron mensajes que incluían: «No se pudo actualizar el feed» o «Error del servidor 5xx».

A continuación, lo que se sabe hasta ahora de la caída mundial de las redes sociales.

Falla inédita

Aunque en 2019 Facebook sufrió un error técnico que afectó a sus sitios durante 24 horas, es la primera ocasión en la que tantas aplicaciones de la compañía de redes sociales más grande del mundo sufren un «apagón» simultáneo.

A través de su cuenta en Twitter, Facebook se disculpaba una hora después de la caída por los inconvenientes. Instagram también recurrió a esa red social para informar sobre el problema.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Las teorías sobre la falla

El diario New York Times aseguró haber conversado con dos expertos de seguridad de la compañía, quienes revelaron detalles de un memorando interno.

En el texto, se aseguraba que aún estaban tratando de identificar la raíz del problema.

Dos miembros del equipo de seguridad también comentaron al mismo diario que era «poco probable» que se hubiese producido un ciberataque y que afectara a tantas aplicaciones a la vez.

Los mismos expertos atribuyeron preliminarmente la falla a una mala configuración de los servidores de Facebook, que impedía que las personas se conectaran a sus sitios como Instagram y WhatsApp.

Por otra parte, otro especialista en seguridad informática, Brian Krebs, tuiteó que, aparentemente, la eliminación de Facebook e Instagram de los servidores DNS (Sistema de nombres de dominio) podría explicar la falla.

«Los registros DNS que le dicen a los sistemas cómo encontrar Facebook.com o Instagram.com fueron retirados esta mañana de las tablas de enrutamiento global», tuiteó Krebs. «No sabemos por qué se realizó este cambio. Bien podría haber sido el resultado de un cambio o actualización interna de todo el sistema que salió mal. En este punto, todo es especulación, ya que solo FB tiene el control de sus registros DNS», aclaraba.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

We don't know why this change was made. It could well have been the result of an internal, system wide change or update that went awry. It's all speculation at this point why. FB alone is in control over its DNS records. — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

De acuerdo con los datos compartidos por NYT, la plataforma de comunicaciones internas de Facebook, Workplace, también sufrió una caída este 4 de octubre, lo que dejó a la mayoría de los empleados sin poder hacer su trabajo.

Facebook’s internal communications platform, Workplace, also went down on Monday, leaving most employees unable to do their jobs. Two Facebook workers called it the equivalent of a “snow day.” https://t.co/XlS2iqDfR5 — The New York Times (@nytimes) October 4, 2021

Las acciones se desploman y el patrimonio de Mark también

Las acciones del gigante tecnológico Facebook en Wall Street sufrieron un desplome de hasta 6% y cerraron la jornada un 4,9% abajo.

Mientras que las pérdidas en el promedio tecnológico de Nasdaq fueron de 2,1%.

La tendencia bajista también impactó a otras compañías tecnológicas como Apple (-2,5%), Microsoft (-2,1%), Twitter (-5,8%) y Alphabet (-2%).

Por otra parte, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, acusó una pérdida de casi $7.000 millones en pocas horas como consecuencia de la caída mundial de Facebook, reportó Blooomberg

Aún así, Zuckerberg se mantiene como la quinta persona más rica del planeta.

Mark Zuckerberg's net worth dropped $7 billion on Monday, reports Bloomberg, as Facebook, Instagram and WhatsApp dealt with outages — losing half a million $ per hour in U.S. ad revenue alone. His wealth is still over $120 billion, the 5th richest person on the planet. pic.twitter.com/hnT3aDUY3O — AJ+ (@ajplus) October 4, 2021

Rumores, saturación y crecimiento de otras plataformas

En medio de la incertidumbre por la situación, el grupo de hackers denominado Anonymous se atribuyó desde una de sus cuentas la caída de los servicios de Facebook y sus aplicaciones.

En los mensajes, aseguraban que estaban detrás de la irregularidad para ocasionar pérdidas de dinero a sus socios y que harían lo mismo contra otras redes sociales.

Hemos logrado hackear las plataformas de alfunas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, la cual logramos generar perdidas de dinero a sus socios y todo empresario, se han generado desvios de dinero a gente con bajos recursos, por medio de transferencias bancarias. pic.twitter.com/H68kgn2Zi3 — Anonymous (@AnonymusNews_) October 4, 2021

Ahora vamos con Twitter… otra plataforma mas que caerá. — Anonymous (@AnonymusNews_) October 4, 2021

Y aunque estos mensajes calificaban como rumor, lo que sí fue cierto es que la falla mundial de las principales redes sociales causó saturación de usuarios en otras aplicaciones como Telegram y Twitter.

«Con toda la gente nueva que se está inscribiendo, las cosas van un poco lentas; es bueno tenerlos, pero todo a la vez es demasiado. ¡Perdón!”, respondió Telegram a un usuario que les consultaba sobre las fallas en su cuenta en Twitter.

With all the new folks signing up, things are a little slow – it's nice to have them, but all at once is a little much. Sorry! — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

Pero para Telegram, la falla terminó representando unos 50 millones de usuarios nuevos, de acuerdo con el jefe estadístico de la plataforma, Yuri Kizhikin.

«Estimamos que más de 50 millones de nuevos usuarios se han registrado en Telegram durante las últimas horas», reveló Kizhikin al sitio web RT.

Facebook en el ojo del huracán

Tal y como lo reseña la agencia EFE, la caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.

Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente «tóxico» para las adolescentes, ya que «agrava» los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

En una entrevista en el programa televisivo «60 Minutes», la exempleada de Facebook que filtró esa documentación a la prensa, Frances Haugen, explicó que durante su tiempo en la compañía, se «alarmó» por las decisiones que se estaban tomando, en las que los beneficios se ponían por delante de la seguridad pública y se ponía en riesgo la vida de las personas.

Con información de EFE