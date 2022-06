EnPocasPalabras | Beijín y Moscú, por Tony Bianchi - Runrun

Antiguamente los líderes chinos tenían la obligación de hacer reverencias a sus colegas comunistas rusos. Ahora es Moscú quien se siente obligado a inclinarse a Beijín

La guerra de Ucrania ha venido cambiando el panorama geopolítico mundial. Esto incluye las importantes relaciones entre los dos gigantes euroasiáticos, Rusia y China, que han venido dominando el mundo comunista.

Mao Tse-Tung, cuyo nombre modernizado es Mao Zedong, pasó gran parte de su vida enfrentando una relación conflictiva con Rusia debido a que el Kremlin nunca aceptó la excusa de que, por su reducido número de campesinos, China no podía librar una lucha de clases siguiendo el ejemplo de la revolución bolchevique.

Mientras estuvo en el poder de 1919 al 1953 con Joseph Stalin al mando, la Unión Soviética pintó a Mao Zedong y su gobierno de izquierda como «un pariente rudo del verdadero socialismo”; llamaba la posición política de Beijín “un socialismo con peculiaridades chinas.»

Las visitas de los miembros del gobierno chino a Moscú eran consideradas como peregrinajes a la auténtica gran capital del movimiento comunista. Y sus líderes tenían la obligación de hacer reverencias a sus colegas rusos.

Pero con la evolución económica y desarrollo industrial chino de los últimos 30 años, comparados con los múltiples fracasos económicos rusos, es ahora Moscú el que se siente con el deber de inclinarse a Beijín, cuyas perspectivas son mucho más alentadoras y prometedoras. Amenazando incluso el liderazgo comercial mundial de los norteamericanos.

El degradante tamaño de la economía rusa

Luego de la precipitada caída del valor del rublo esta semana, el valor de la producción económica de Rusia es ahora significativamente menor que el de Australia; y mínimamente superior al de España. En la escala de países de mayor Producto Territorial Bruto (PTB), o GDP en inglés, es el más bajo dentro de la Unión Económica (UE).

Esto es muy degradante tomando en cuenta que, geográficamente, Rusia es la nación más grande del mundo, con una superficie de 16 millones de kilómetros cuadrados; le sigue Canadá, en el segundo lugar, con 10 millones de kilómetros cuadrados. Y en cuanto a población, es un 15 % mayor que la de Japón y un 70 % mayor que la de Alemania.

Putin ha intentado mejorar la economía reservando para el Estado el control de las empresas, especialmente en los sectores «estratégicos”. Pero la poca competencia o incentivos para el crecimiento y la creciente corrupción y la mala asignación de capital no han dado resultados positivos.

La excepción es el crecimiento del sector de petróleo y del gas. Este cuenta con una importante red de gasoductos y oleoductos construidos para surtir la mayoría de los países de la UE. Estas compras proporcionan las dos terceras partes de las entradas del país.

Por eso que la invasión a Ucrania y la amenaza expansionista de Putin, introduciendo grandes temores dentro de la UE y de la OTAN, es un innecesario disparate. Y está causando que sus clientes europeos no quieran seguir haciendo negocios con Moscú.

En lo relacionado con la invasión a Ucrania, China ha mantenido el apoyo a Moscú. El presidente Xi Jinping declaró en principio su apoyo incondicional a Putin y acusó a Estados Unidos y al Occidente de haber provocado la invasión a Ucrania por la amenaza de ampliación de la OTAN con la incorporación de Kiev. El líder chino también declaró injustas e innecesarias las sanciones europeas en contra de Rusia.

Pero luego de las grandes pérdidas tanto militares como por los daños a su agricultura y a la agricultura de Ucrania, con la cual Rusia tenía años compartiendo los mercados mundiales del trigo y otros productos como el maíz, el girasol y la cebada, las noticias para Moscú no han mejorado.

La urgente solicitud de ayuda militar y económica a Beijín de parte de Moscú tampoco ha dado buenos resultados.

Luego de detectar que como reacción de dicha solicitud “China no ha movido un dedo”, los servicios de inteligencia europeos y Washington llegaron a la conclusión de que Xi Jinping no quiere involucrarse. Ni quiere causar fricción con los Estados Unidos en un momento en que ambos países están cuidando sus propios intereses. Y más bien piensan en mantener un modus vivendi que no afecte sus economías.

