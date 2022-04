EnPocasPalabras | Caradura, por Tony Bianchi - Runrun

¿Con qué cara Trump confía en que el despreciado líder ruso dé información veraz sobre Hunter Biden? Ambos son grandes mentirosos

Si parece todavía increíble que Vladimir Putin, sin ninguna provocación, haya invadido a Ucrania, destruido medio país y causado centenares de miles de muertos incluyendo enfermos, mujeres y niños; más increíble aun es el triste hecho de que el exmandatario americano, Donald Trump, esté solicitando a Putin que investigue y denuncie las actividades financieras, supuestamente ilícitas, que Hunter Biden (hijo del actual presidente Joe Biden) hiciera en Ucrania en 2018.

¿Con qué cara Trump confía en que el despreciado líder ruso produzca información confiable sobre Hunter Biden? ¿Cómo pedirle la «verdad» cuando Putin ha mentido al mundo y a su propio pueblo sobre sus intenciones en Ucrania y sobre los progresos de su operación militar?

Aunque la investigación sobre la toma del Capitolio americano del 6 de enero de 2021 y del papel que jugó Trump sigue muy lenta, está claro que el exmandatario le mintió a la nación cuando alegó que las elecciones habían sido amañadas. Y que los demócratas le habían robado la presidencia. Tanto así que sus acusaciones suman a lo que ya se conoce como “La gran mentira” (The big lie).

El reconocido comentarista John Harwood considera que Trump es mentalmente enfermo y se concentra solamente en lo que lo beneficia directamente. “Poco le importa la diferencia entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, quiénes son los verdaderos amigos y los verdaderos enemigos de los Estados Unidos.”

Luego de haber recibido ayuda financiera y política de parte de Putin, Trump se ha alineado claramente con el líder ruso. Y se alza como firme creyente de gobiernos autocráticos y antidemocráticos y de dictaduras de todo el mundo.

Según la moderada líder republicana Liz Cheney, ferviente opositora de Trump, antes de apoyar al exmandatario para que vuelva a ser elegido como candidato presidencial en el 2024, el partido tiene que reflexionar y considerar todas las implicaciones del apoyo de Trump al presidente ruso, a pesar de la destrucción y masacre que este está causando en Ucrania.

“Sería imperdonable que los republicanos quieran mantener un nexo cercano con un mandatario que está siendo repudiado por del mundo entero. Y que entre otras cosas ha dañado seriamente la economía de Rusia poniendo en peligro el bienestar de su pueblo,” considera Cheney.

El comentarista Don Lemon, de CNN, afirma: “Tal como Putin está cometiendo un suicidio político, la popularidad de Trump, a pesar de que sigue apoyado por un importante número de partidarios y de recalcitrantes opositores del partido democrático, está en bajada y pronto lo podrían dejar a un lado.”

La actitud de Trump demuestra la falta de moral de sus argumentos. Mantiene su apego a Putin, a quien él defiende a brazo partido y considera hombre de «grandes visiones» y «un genio”. Aun cuando hasta el mismo dictador chino Xi Jinping está siguiendo el consejo de sus colaboradores políticos y marcando distancia con el líder ruso.

Todo esto mientras todavía no se podido probar que Hunter Biden haya cometido irregularidades en el manejo de sus negocios con Ucrania.

Algunos comentaristas republicanos argumentan que este nuevo indignante ataque en contra de los Biden debería ignorarse para quitarle el tan necesitado oxígeno a la iniciativa del exmandatario; y que sus palabras no deberían tomarse en serio.

Pero el excandidato presidencial y senador republicano Mitt Romney, de probadas convicciones democráticas, advierte que el camino escogido por Trump es muy indeseado. Que pone en peligro la gran alianza democrática de los países de la OTAN que se oponen a Putin y su gobierno autocrático y que están decididos a defender los derechos de países atacados por Rusia, como Ucrania.

Cuando Trump fue acusado en el Congreso norteamericano, los miembros republicanos no se pronunciaron a favor de su destitución, alegando que, al dejar de ser jefe de Estado, Trump no podía seguir causando desastres. Pues ahora están empezando a darse cuenta de su error y no saben cómo quitarse a Trump de encima.

A raíz de la petición indirecta para que Putin lo ayude una vez más en contra de Joe Biden, que lo derrotó de manera clara en las últimas elecciones, luciendo su acostumbrada cara dura, Trump sigue actuando como si fuera víctima de la “Gran mentira”. Es mucho decir para un hombre que es reconocidamente un gran mentiroso.

