Cuestionario 2.0 | Jairam Navas, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Para mí es todo un gusto tener hoy en este Cuestionario 2.0, a Jairam Navas.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Bueno, lo mejor que me ha dado la tecnología es la capacidad de poderme comunicar con seres muy queridos, que forman parte de mi día a día y verlos crecer, a pesar de la distancia. Como sabrán, a mí me tocó vivir muchos años en Europa y, de alguna manera, gran parte de mis seres queridos siguen por allá. Poder tener esta comunicación directa y rápida ha sido de lo mejor que me ha podido dar la tecnología.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Mi dispositivo indispensable es el elemento que me permita transmitir y grabar voces. Soy voiceover de IVC, tengo que grabar, por ejemplo, next and bumper cada día. Los next and bumper es lo que dice “a continuación…”, “ya regresamos con…”; o soy voz publicitaria, o tengo que hacer un programa en vivo para La Mega. Y tener la capacidad de hacer transmisiones remotas, o poder grabar voces y enviarlas, me hace estar con un micrófono portátil para arriba y para abajo, con un buen dispositivo celular y, por supuesto, con una buena laptop.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Mi primer celular recuerdo que fue para un comercial que me tocó grabar, era de unos celulares que parecían un ladrillo que rentaban, imagínense ustedes, se llamaba “Rent a Phone”. Ese creo que fue el primer celular que tuve en mis manos.

Y la primera vez que utilicé una computadora fue en New Jersey. Yo estudié artes liberales ahí y en la universidad era obligatorio el uso de la computadora; recuerdo que yo ni siquiera tenía dirección de e-mail en ese momento. Y también, recuerdo llegar a Venezuela y darme cuenta de que aquí apenas estaba empezando el “cuii, cuii, cuiii… jajaja”. Son partes de mis recuerdos de ese momento.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−La necesidad de pasar conectada todo el día. Para mí es superimportante poderme desconectar justamente para poderme conectar con otras cosas como, por ejemplo, la meditación o lo que llaman la esencia divina. Entonces a veces siento que hay como una especie de adicción a los dispositivos o a ver si te escriben en WhatsApp o si tienes algún mensaje en las redes sociales. Y me he dado cuenta de que si me voy a un lugar paradisíaco sin internet, que antes de la pandemia era posible, se me hace muy fácil mantenerme desconectada. Pero, si tengo acceso a uso de datos o a wifi, no puedo dejar de chequear el WhatsApp, por ejemplo.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Lo ha impactado de tal manera, que el año pasado, por ejemplo, fui seleccionada como voz en los Latin Grammys para todos los nominados, y tenía que enviar las voces desde Venezuela, después de haber hecho un casting con mujeres de México y Colombia. Para mí era muy importante enviar los audios a tiempo, incluso cuando no tenía buen internet, tenía que recorrer la autopista buscando un lugar con buena señal para poder enviar los audios.

Creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha impactado y, bueno, que la tecnología me ha permitido estar en mi país, Venezuela, y poder enviar voces a otras partes del mundo.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Enviarle un mensaje un tanto jocoso o personal, de repente de esos que hacemos por el chat de la familia, a una persona con un nombre parecido. Creo que era a mi tío Juan Luis; iba a mandarle un mensaje con una broma muy interna de familia, y sin querer se lo envié a un Juan Luis que era como un jefe. Fue muy vergonzoso.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Hay uno que me gusta mucho que es el de Joe Rogan, me parece que es increíble. Y hay otro que está en Spotify que se llama Wind Of Change, que habla sobre la canción Wind of change de Scorpions; hablan sobre cómo la hacían, de cómo la escribieron para lograr un cambio en el coeficiente colectivo con la intención de que estuvieran abiertos para que se acabara la Guerra Fría.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Creo que sería la cuenta personal de Nelson Eduardo Bocaranda, porque pone cosas en sus historias que de verdad me hacen el día. Y si no, sería la de mi mamá porque tiene una sección de refranes que me encanta; me encanta verla a ella en eso, aparte de que aprendo muchísimo y nos da temas de conversación. Claro, sé que hay cuentas mucho más interesantes que seguir, pero no puedo negar que estar pendiente de mis seres queridos es mucho más importante para mí.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Spotify, de música. Apple TV o Apple Music, creo que también los abro mucho, y Netflix.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Cuentas de noticias. Por mi trabajo me encanta estar al tanto de las cosas que están pasando en el mundo porque, de hecho, mi programa de radio, Yo soy Mega, habla de eso, del contacto con el mundo y sus cosas. Y me llama mucho la atención estar siempre conectada con noticias que puedan estar pasando en el mundo, ya sea música, innovaciones, cambios en el ecosistema, avances tecnológicos; cultura en general.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Recomendaría Loco por ella, creo que se llama así. Es una película española que me encantó porque es una loquetera, pero una loquetera sumamente romántica que habla un poco acerca de cómo en la vida está siendo cada vez más aceptado el tema de las enfermedades mentales y siento que es un tema tabú del que no se habla y que muchas personas lo padecen. Me parece sumamente importante que esta película lo plantee de esta forma tan divertida.

Otra que me gustó se llama Explota, explota. Estoy ahorita con una onda de películas españolas, así que bueno, lamento que mis dos recomendaciones sean por ahí, pero Explota, explota es como una especie de La La Land pero con las canciones de Rafaela Carrá, “explota, explótame, expló, explota, explota mi corazón”

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

−Yo recuerdo que cuando estaba muy chiquita, cuando iba a Epcot Center, había como una especie de encuentro con las cosas que en un futuro íbamos a poder utilizar. Y recuerdo que cuando veía los videos donde una persona se conectaba de otro lado del mundo por video, me parecía casi que imposible. Y ahora vivirlo es algo que me ha sorprendido y me encanta.