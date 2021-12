Cuestionario 2.0 | Daniela Alvarado, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Daniela Alvarado tiene un cortocircuito con el formato pódcast: “Me parece ridículo, me parece absurdo y una pérdida completa de tiempo, de cerebro y de energía”.

Daniela Alvarado comenzó desde los cuatro años en el mundo de la televisión y del ballet, que le abrieron las puertas a programas de alta sintonía como Sábado Sensacional. Más tarde dejó el baile a un lado para comenzar su prometedora carrera como actriz. En el año 1995 Amores de fin de siglo le daría la oportunidad de trabajar en RCTV, canal que más tarde le ofrecería sus primeros roles protagónicos.

Para el año 2002 realiza la telenovela Juana la virgen, la cual tuvo un gran éxito en Estados Unidos, Rusia, Puerto Rico y Rumania. Hoy en día, con más de 36 títulos, en el que se destacan películas y telenovelas, Daniela Alvarado se ha consagrado como una de las mejores actrices del país y de los últimos tiempos.

Para mí es un placer tener en este Cuestionario 2.0 a Danielita Alvarado.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Realmente, lo mejor que me ha dado la tecnología es poder estar en contacto con mis familiares en el extranjero. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con la tecnología actualmente.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−En estos momentos, sobre todo por mi trabajo, el dispositivo indispensable es mi teléfono celular. Aunque no se crean, a veces lo abandono un poco durante el día porque me agota mucho. Pero bueno, ahí está todo mi trabajo, mis e-mails y todo lo que tiene que ver con mi día a día.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−El primer celular que tuve, si mal no recuerdo, fue un Nokia, era muy bonito, se podían mandar mensajes y tenía la pantallita verde, tendría yo como unos catorce o quince años.

Y el primer recuerdo que tengo de una computadora es del bachillerato; era, por supuesto, una Macintosh muy arcaica, para quienes se encuentren con ella actualmente, jaja. Apenas se podía escribir y todas las letras salían en verde con la pantalla negra.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Bueno, creo que en lo peor no me siento incluida porque creo que se lo ha dado más bien a otras personas con acceso a otras cosas extremadamente bajas y oscuras. Yo no manejo nada de eso, no me gusta, así que no podría decir lo peor que me ha dado la tecnología. Más bien creo que me mantengo muy al límite, no me gusta ir como más allá porque la verdad le tengo bastante respeto.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−La tecnología, en mi trabajo actualmente, es fundamental. Yo vivo y trabajo de las redes sociales, no solo Instagram, es YouTube o cualquier otra plataforma que exista para comunicarse con el público. Y creo que ya nos alcanzó, cuando te refieres al futuro. Como dije antes, hay que tenerle mucho respeto a la tecnología y no dejarse llevar porque creo firmemente que puede que nos coma algún día y eso me da mucho miedo.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Lógicamente, enviar un mensaje de alguien que uno está destruyendo y se lo envías a la misma persona. Me ha pasado dos veces y me quería morir, pero bueno… no pude hacer nada más, jajaja.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Ninguno, no me gusta ninguno. Siento que hay un mal concepto de lo que son los pódcast actualmente; siento que ninguno aporta absolutamente nada, ni siquiera culturalmente hablando, todos me parecen espantosos, terribles. No entiendo a alguien que se sienta durante dos horas a hablar como si estuviese en la sala de su casa y decir barbaridades y no aportar absolutamente nada. Me parece ridículo, me parece absurdo y una pérdida completa de tiempo, de cerebro y de energía. No he visto yo, por ejemplo, ninguno que me aporte algo.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−¡Qué injusta esa pregunta! La verdad es que no sabría… Tendría que ser algo que me divierta muchísimo, ni siquiera algo de noticias. Seguiría la de mi esposo, en dado caso, que no es que me divierte, pero es mi esposo. En otro caso, mmmm… Creo que Rochelero Mayor, esa cuenta me gusta muchísimo, es divertida jajaja.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−La app que abro todos los días es Instagram, que es donde trabajo. Pero, últimamente, he estado muy pegada al Tik Tok. Tengo una cuenta de Tik Tok, en donde no hago absolutamente nada, lo único que hago es ver, ver, ver y me entretiene enormemente.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Bueno, soy fanática de Netflix y Amazon. Actualmente no he tenido mucho tiempo para quedarme muy pegada viendo series. Pero, acabo de descubrir una serie británica que se llama The sister, que también está en la televisión y me encanta.

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

−Hace poco leí sobre un dispositivo que me impactó muchísimo, que se lo ponen a algunas personas que quieren tener sensaciones de animales. Como dije anteriormente, me da mucho nervio el tema de la tecnología porque va llegar a un punto en colocarte un dispositivo para sentirse jirafa, me parece bastante extraño. Eso me llamó la atención.