Preguntas a la dirigencia democrática, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Ojalá los dirigentes de la oposición entiendan que con sus pleitos e inconsistencias solo favorecen al régimen y desestimulan a muchos ciudadanos, y que sin unidad no van para el baile

La ambición es una cualidad positiva, siempre y cuando lo que se desea con vehemencia y los medios que se utilicen estén dentro de la ley y de los principios y valores de nuestra civilización. Un político debe ambicionar llegar al poder para proporcionar a la población las oportunidades para mejorar el nivel de vida. La envidia es un defecto cuando se experimenta pesar por el bien o éxito ajeno. La torpeza no es un defecto, sino la falta de criterio, por aquello de que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta.

Ante tanto pleito entre nuestros políticos de oposición, en medio de una situación económica desastrosa, de numerosos presos políticos en pésimas condiciones y de millones de compatriotas que han tenido que huir, cabe preguntar si esa conducta es producto de una ambición desmedida, de envidia malsana o simplemente torpeza.

¿Con qué cuenta la dirigencia?

Para alimentar una legítima ambición política se requiere contar con el respaldo de los ciudadanos, tanto para integrar un buen equipo de trabajo, como para que acudan a votar ¿Tienen ese apoyo los dirigentes que ambicionan el poder? ¿Qué porcentaje de aceptación les otorgan las encuestas? ¿Consideran que tienen alguna probabilidad de llegar a corto plazo a Miraflores?

¿Qué factor les causa envidia de quienes perciben como competencia? ¿Tienen ellos más aceptación? ¿Han presentado un plan viable para salir del régimen? ¿Tienen un proyecto para la recuperación del país que haya entusiasmado a los ciudadanos?

No es el propósito descalificar a nadie. Todos han luchado para intentar recuperar la democracia. María Corina ha sido golpeada varias veces; Ledezma y Leopoldo estuvieron varios años presos, se fugaron y están exiliados; Rosales estuvo preso y exiliado. Capriles estuvo preso unos meses y Borges está exiliado. Tienen kilometraje político y no son torpes.

Entonces, ¿qué les impide percatarse de que, con todo respeto, ninguno tiene, al menos en este momento, la aceptación popular para aspirar a llegar a la presidencia de la república?

Lo concreto

Hoy, solo contamos con un presidente interino reconocido por varios países, una Asamblea Nacional legítima electa en el 2015, y unos activos en el exterior que hay que resguardar del régimen y de algunos políticos non sanctos. Por ello, hay que proteger al presidente Guaidó, a esta Asamblea y a esos activos, lo cual requiere prorrogar el Estatuto de la Transición y que desembolsen los recursos para cancelar los honorarios de los bufetes que defienden los activos de las demandas por las deudas adquiridas por Chávez-Maduro. Por su parte, Guaidó debe tomar la iniciativa de solicitar se investiguen señalamientos de corrupción en la oposición.

Declaraciones poco prudentes

No tiene sentido que Capriles declare que el interinato se murió el 30 de abril ¿Acaso es lógico que por el intento fallido del llamado de Guaidó a los militares para que defiendan la Constitución se debe descartar el gobierno interino y a su presidente?

Tampoco que María Corina afirme que Guaidó tuvo el apoyo de todos y no consiguió echar a Maduro. Esta luchadora se olvida del pequeño detalle de que Guaidó tiene en contra la Fuerza Armada, el TSJ, Cuba, Rusia y guerrilla colombiana, entre otros. También declaró que salir de Maduro no es una opción fácil pero que se resuelve está situación rodeándolos, aislándolos y creando las condiciones para que tengan incentivos para dejar el poder. Se pueden parar los mecanismos de ingreso de inteligencia al país, un embargo de armas y ser más agresivos en cortar las fuentes de financiamiento ilegal.

Respetuosamente le preguntamos cómo se podría lograr su nueva propuesta. No es justo que Borges meta en el mismo saco la situación mal manejada de Monómeros Colombo Venezolanos, con la de Citgo en donde no hay injerencia política. Ledezma podría oponerse a las elecciones del 21N sin decir que es penoso ver que la lucha del G4 no es para salir de Maduro, sino para lograr espacios. Leopoldo se contradice con respecto a las elecciones del 21; su intención de demandar a Calderón Berti no suma y ojalá la retire, lo que procede es investigar los hechos. Calderón ya declaró lo que consideró correcto, que insista tampoco suma. A otro nivel, es inconcebible el pleito entre Ocariz y Uzcátegui, y entre Ecarri y dirigentes locales de la MUD.

¿Esconder o depurar?

Es inaceptable esconder los casos de corrupción dentro de los partidos de oposición. Algunos de los llamados “alacranes” no surgieron por generación espontánea; seguramente desde antes tenían malas mañas. Ningún candidato debería ser propuesto sin antes aclarar sus actuaciones. Tal es el caso de Freddy Superlano, candidato a la gobernación de Barinas, y su carta de buena conducta para Alex Saab. Si los partidos no se depuran seguirán desprestigiándose.

Ojalá los dirigentes de la oposición entiendan que con sus pleitos e inconsistencias solo favorecen al régimen y desestimulan a muchos ciudadanos, y que sin unidad no van para el baile.

Como (había) en botica

√ La abogada Theresly Malavé declaró que los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín fueron trasladados de Ramo Verde a una cárcel de presos comunes. Tienen 18 años secuestrados y les corresponde una fórmula alternativa de cumplimiento de la pena. Fueron sentenciados en juicio amañado para ocultar la masacre promovida por Chávez el 11 de abril 2002.

√ Asustado por la anunciada venida del fiscal de la Corte Penal Internacional y el probable juicio, el régimen hizo cambiar la descarada absolución del sargento Arlí Méndez, asesino de David Vallenilla, por una una sentencia de 23 años.

√ Ahora Maduro quiere destruir el parque nacional El Ávila.

√ Felicitaciones a Renata Campagnaro, ex-Pdvsa, por su designación como “Mujer Oil and Gas 2021” por la Sociedad de Ingenieros Petroleros sección Colombia. También a nuestra poeta Yolanda Pantin por el premio Federico García Lorca. Lamentamos el fallecimiento de Nohelia Añez, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

