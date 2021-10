El juego del calamar y otras películas sobre juegos mortales, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La serie coreana El juego del calamar (Squid Game), es un éxito global para Netflix y recuerda otras películas que muestran competencias en las que los participantes se juegan la vida

Cuesta imaginarse que la vida penda de un hilo en un juego de perinola, trompo o de la candelita. Pero esa es la premisa de la serie coreana El juego del calamar (Squid Game, 2021) en Netflix, que trata sobre un grupo de personas forzadas a participar en una competencia en la que el precio a pagar si se pierde es la muerte.

La serie ha sido un fenómeno de audiencia global, al punto de que Ted Sarandos, presidente ejecutivo de Netflix, afirmó que El juego del calamar “tiene una gran probabilidad” de convertirse en la serie más vista de la historia de esta plataforma de streaming.

La premisa de El juego del calamar es muy original. Aunque guarda similitudes con otras películas en las que los competidores se ven forzados a luchar por su vida en una partida. De hecho, la categoría “juego de supervivencia” se ha convertido en un subgénero cinematográfico por los muchos filmes que abordan este argumento.

Aquí hemos reunido los ejemplos más notables.

El juego del calamar (2021)

Video: El juego del calamar (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix España

Serie coreana de nueve episodios, El juego del calamar cuenta la historia de cientos de personas con problemas de liquidez, quienes reciben una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Es un juego de supervivencia en el que los perdedores son asesinados, pero en el que el jugador victorioso puede ganar una fortuna.

The Hunger Games (2012)

Video: The Hunger Games (2012 Movie) – Official Theatrical Trailer – Jennifer Lawrence & Liam Hemsworth | Lionsgate Movies

Basada en la serie de novelas de Suzanne Collins, The Hunger Games (2012) fue una adaptación exitosa al cine, al punto de que dio origen a tres secuelas, todas protagonizadas por Jennifer Lawrence en el papel de Katniss Everdeen

Katniss asume el puesto de su hermana menor en los llamados Juegos del hambre: una competencia televisada en la que dos adolescentes de cada uno de los 12 distritos de Panem son elegidos al azar para luchar hasta la muerte. La saga muestra una sociedad distópica, en la que la burguesía se entretiene viendo a los jóvenes morir en esta competencia.

The Running Man (1987)

Video: The Running Man (1987) Trailer Remastered HD | Canal Carlos Apolo Morán

Adaptación de un libro homónimo de Stephen King, aunque publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. The Running Man (1987) se desarrolla en un Estados Unidos del futuro, en el que los convictos de prisión deben participar a la fuerza en un programa de televisión; en el juego, los presos deben enfrentarse a un grupo de asesinos para recobrar la libertad. Está protagonizada por Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso.

Enter the Dragon (1973)

Video: Enter the Dragon Official Trailer #1 – (1973) HD | Movieclips

Es la película que hizo de Bruce Lee una estrella de cine mundial. Aunque lamentablemente Enter the Dragon se estrenó en Estados Unidos en 1973, a los pocos meses del fallecimiento de Lee. El actor asiático interpreta a un agente secreto, quien viaja a una isla para participar en un torneo de artes marciales, pues está tras la pista de los negocios delictivos del organizador de la competencia y dueño de la isla.

Escape room (2019)

Video: Escape Room (2019) Primer Tráiler Oficial Español | Canal Trailers In Spanish

En Occidente se han popularizado los “salones de escape”, en los que un grupo de personas es encerrado en una habitación y debe encontrar pistas en ese espacio hermético para salir de él. Esa es la premisa del filme Escape Room (2019), en el que seis extraños se encuentran en un laberinto de mortales habitaciones misteriosas y deben usar su ingenio para sobrevivir. Por supuesto, los espacios están llenos de trampas mortales para los participantes.

Battle Royale (2000)

Video: Battle Royale Official Blu-Ray Trailer – Cult Classic Movie (2000) | Canal Movieclips Trailers

Una película de culto, admirada por Quientin Tarantino, quien usó a la actriz Chiaki Kuriyama en la película Kill Bill Vol. 1 (2003). Basada en la novela de Koushun Takami, Battle Royale (2000) se desarrolla en un futuro en el que el gobierno japonés captura a 42 estudiantes de noveno grado y conduce a una isla, donde los obliga a matarse unos a otros.

Ready or not (2019)

Video: READY OR NOT | Red Band Trailer [HD] | FOX Searchlight | SearchlightPictures

Mezcla de horror y sátira, Ready or not (2019) se centra en una joven novia quien, en su noche de bodas, debe participar en el juego del escondite con la familia de su esposo, como lo indica una vieja tradición familiar. Lo que ignora la novia es que sus nuevos familiares la persiguen con armas para matarla antes de que llegue el amanecer. Es un juego de vida o muerte.

The Condemned (2007)

Vídeo: The Condemned (2007) Official Trailer #1 – Steve Austin Movie | Movieclips Classic Trailers

Producida con la participación de la asociación de lucha libre de Estados Unidos y protagonizada por el exluchador “Stone Cold” Steve Austin, el filme se centra en Jack Conrad (Austin), quien espera la pena de muerte en una prisión centroamericana. Pero en un giro inesperado, un productor de televisión adinerado consigue sacarlo de prisión a cambio de que participe, en una isla, en una lucha a muerte contra otros nueve asesinos condenados.

Death Race 2000 (1975)

Vídeo: DEATH RACE 2000 (1975) Official Trailer | Canal Roger Corman

En un futuro distópico, una carrera de autos a campo traviesa requiere que los concursantes atropellen a peatones inocentes para ganar puntos que se cuentan en función de la brutalidad de cada muerte. El juego (la carrera) es televisado y transmitido a todo Estados Unidos. La película se ha convertido en un título de culto y tiene, entre sus protagonistas, a David Carradine y un jovencísimo Sylvester Stallone.

The Belko Experiment (2017)

Vídeo: The Belko Experiment Official Trailer 1 (2017) – John Gallagher Jr. Movie | Movieclips Trailers

En un experimento social retorcido, 80 personas son encerradas en una oficina corporativa en Bogotá, Colombia; allí, la empresa los obligará a participar en un juego mortal de matar o morir. Las instrucciones son precisas: matar al menos a dos empleados en 30 minutos. The Belko Experiment (2017) fue escrita por James Gunn, el mismo de Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad.

Rollerball (1975)

Vídeo: Rollerball Official Trailer #1 – James Caan Movie (1975) HD | Movieclips Classic Trailers

En un futuro controlado por las empresas, un deporte ultraviolento conocido como rollerball representa al mundo, y uno de sus poderosos atletas está dispuesto a desafiar a quienes lo quieren fuera del juego. En el campo de juego participan dos equipos, formados por patinadores y motociclistas, en el que los competidores no dudan a recurrir a la mayor violencia para ganar.