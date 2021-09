CrónicasDeMilitares | Zamora arrepentido, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

@eliaspino

En 1845, cuando aumenta la beligerancia entre godos y liberales, un pulpero de Villa de Cura, poco conocido, se levanta en armas. Se llama Ezequiel Zamora, apoya la candidatura presidencial de Antonio Leocadio Guzmán, calificada de subversiva por el gobierno, y se hace de un liderazgo capaz de encontrar seguidores en la población que habita y en lugares aledaños. En septiembre de 1846 sale a dar batalla apoyado por capitanes populares que agitan la bandera del reparto de tierras, la igualdad de los hombres y la abolición de la esclavitud. Una fama que pronto se multiplica hace que cuente con un numeroso contingente de campesinos que se baten contra el ejército en cuya cabeza sobresale el general Páez, figura dominante desde 1830. Finalmente es derrotado, pero apenas inicia su carrera.

Todo sucede cuando va a empezar la gestión de un nuevo mandatario, José Tadeo Monagas, convocado por el Centauro para que calme las desatadas pasiones; y mientras don Antonio Leocadio, un político que ha llegado a la cima de la popularidad por sus escritos en el periódico, es condenado al patíbulo por sedicioso. Se espera el mismo destino para el pulpero alzado, quien acapara los comentarios de la prensa y los rumores de los corrillos por el atrevimiento de sus consignas y porque los sectores populares comienzan a describir su épica con entusiasmo. En medio del aprieto, Zamora escribe en El Centinela de la Patria, en la entrega del 3 de mayo, un texto titulado Reflexiones, a través del cual pretende justificar sus actos y del que veremos unos fragmentos a continuación.

Después de dar cuenta de la conmoción que sufre al entrar a su calabozo, no demora en hacer el panegírico de Páez. Afirma, ni corto ni perezoso:

El hombre fuerte había pasado por la cárcel, en efecto, pero solo para asegurarse de que el reo estuviera debidamente aprisionado. Que el reo se animara a proponerle laureles se comprende porque podía correr la misma suerte de Guzmán, su líder y candidato. Y porque, según agrega, las circunstancias lo habían llevado de nuevo a la ecuanimidad. Veamos:

La cárcel le ha devuelto la claridad, lo ha sacado del extravío, especialmente por las virtudes de quienes se encargarían de contenerlo y juzgarlo.

Pero, ¿estamos ante un buen argumento para recibir benevolencia y obtener la libertad? No, tal vez. De allí que Zamora trate de librarse de culpas buscando en la prensa subversiva los motivos de su alzamiento. Escribe:

No era yo el mismo Zamora que en tiempos pasados me desesperaba por arrojarme entre las líneas de los malhechores que trataban de perturbar el orden público, la moral y la equidad, no era yo el mismo que siempre obediente al gobierno me gloriaba cuando se me ocupaba, el mismo que hoy conoce que se dejó arrebatar por la prensa desmoralizadora».