La hipernormalización de Venezuela: cuando el futuro nos alcanzó, por Isaac Nahón Serfaty - Runrun

@narrativaoral

En el documental HyperNormalisation (2016), que el cineasta británico Adam Curtis realizó para la BBC, se argumenta que a partir de los años 70 del siglo XX, políticos, corporaciones, banqueros y tecnólogos crearon un mundo de mentiras y corrupción que ha sustituido al mundo “real”. El problema, dice Curtis, es que la mayoría piensa que ese es el mundo “normal”, porque no puede ver otra cosa.

El término hipernormalización lo introdujo el antropólogo ruso Alexei Yurchak en su libro Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (2005). Yurchak estudió la vida en la Unión Soviética en los años 70 y 80. Todo el mundo sabía que el sistema era disfuncional, pero la gente no podía imaginar una alternativa al status quo.