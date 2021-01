10DocumentosBolivarianos | El Manifiesto contra Piar, o un ataque encarnizado, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

El prócer de El Juncal y San Félix, Manuel Carlos Piar. Imagen en minci.gob.ve

El 5 de agosto de 1817, desde el Cuartel General de Guayana, Bolívar publica un Manifiesto a los pueblos de Venezuela para desacreditar al general Manuel Carlos Piar. A partir de la Expedición de Los Cayos ha hecho esfuerzos para controlar a los comandantes militares, sin lograr el cometido. Las campañas que inicia para buscar el dominio de Caracas han fracasado. Se ve obligado a adentrarse en territorios orientales, que no domina y sobre los cuales ejercen influencia figuras como Santiago Mariño y Manuel Carlos Piar, el primero por sus contactos lugareños y el otro por sus victorias en el campo de batalla. Para lograr obediencia y mantenerse como oficial superior debe jugar todas las cartas, aun las más deleznables.

En la pugna por el monopolio de la autoridad realiza insistentes gestiones contra un levantisco Piar hasta sacárselo de encima, maniobra en cuyo calor produce el documento de exacerbada saña que se verá de seguidas.

Piar ha destacado en las luchas por la Independencia desde los tiempos de la Conspiración de Gual y España. Pardo de origen humilde nacido en Curazao, comienza a participar en hechos de armas a partir de 1812. Miembro de la invasión dirigida por Mariño en 1813 y firmante del Acta de Chacachacare, defiende a Maturín en tres oportunidades. Participa en la Expedición de los Cayos, en cuyos preparativos disiente en ocasiones de las órdenes de Bolívar, y después gana batallas fundamentales para la causa republicana: El Juncal, contra Francisco Tomás Morales, en 1816; y San Félix, contra el brigadier Miguel de la Torre, a principios del siguiente año.

Son encuentros esenciales para afianzar el control del Oriente y para la dominación de Guayana, territorio de trascendencia por la riqueza de sus recursos económicos y por el control del comercio en el Orinoco. Ya con el grado de General en Jefe y cada vez más popular por sus triunfos, apoya las decisiones del Congreso de Cariaco contra la autoridad del Libertador, quien lo cesa de funciones de comando y ordena su retiro del ejército. Piar no obedece y comienza a divulgar la idea del excesivo predominio de los aristócratas blancos sobre los morenos. La novedad llega a los oídos de un superior desairado, quien ordena su prisión y juicio.

No es escandaloso que un líder en ascenso y rodeado de riesgos trate de descalificar a un rival peligroso, son vicisitudes habituales de la guerra y la política, pero parecen innecesarias unas afirmaciones que se atreve a ventilar sobre las malvadas relaciones de un monstruo con su santa madre. Prepárense para la impresión que les puede causar su lectura:

… negaba (Piar) conocer el infeliz seno que había llevado este aborto en sus entrañas. Tan nefando en su desnaturalizada ingratitud, ultrajaba a la misma madre de quien había recibido la vida por el solo motivo de no ser aquella respetable mujer, del color claro que él había heredado de su padre. Quien no supo amar, respetar y servir a los autores de sus días, no podía someterse al deber de ciudadano y menos aún al más riguroso de todos: al militar.