Éxito de los demócratas y derrota de la dictadura totalitaria, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Los resultados de la consulta ciudadana y de la farsa del 6D deben motivar reflexiones a la oposición, al régimen de Maduro, a la comunidad internacional y a quienes buscan pescar en cualquier lado. La consulta montada por la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición fue exitosa. Enrique Colmenares, vocero del Comité Organizador, anunció que acudieron 6.466.791 ciudadanos.

Como siempre, algunos dirán que han debido ser más y otros pondrán en dudas esa cifra. Es absurdo comparar con otros eventos realizados en diferentes circunstancias. Lo fundamental no son los números, sino que los venezolanos no nos rendimos. Millones se movilizaron para rechazar la usurpación de Maduro y la farsa electoral del 6D; solicitar elecciones presidenciales y parlamentarias transparentes libres. Así como gestionar ante la comunidad internacional la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan recuperar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad.

La consulta se llevó a cabo contra viento y marea. Tuvo muchos factores en contra, tales como las limitaciones para garantizar el secreto de la identidad de los participantes, las cuales recuerdan las represalias por las llamadas listas Tascón y Maisanta; también las restricciones por la pandemia, por lo cual hubo que recurrir a contestar las preguntas vía internet, que no solo falla constantemente, sino que muchos no tienen acceso o conocimiento para ingresar. Además, la hegemonía comunicacional del régimen impidió la divulgación de esa herramienta constitucional y la compañía estatal de teléfonos bloqueó una de las plataformas. Por si fuera poco, los voluntarios fueron objeto de agresiones de los paramilitares rojos armados y de organismos del Estado en once entidades, que en algunos casos se robaron el material de la consulta.

Sin embargo se impuso la voluntad del pueblo, la valentía y trabajo del voluntariado y el empeño de los organizadores.

Como quien esto escribe tiene por norma hacer público lo que comenta en privado, no puedo obviar la crítica a gente valiosa y valiente en su lucha contra la dictadura, como María Corina Machado y Antonio Ledezma. Esta vez no sumaron. Curiosamente, las preguntas de la consulta estaban en línea con lo que ellos predican. Ojalá lo reconozcan y rectifiquen.

La farsa electoral montada por la dictadura con todas las ventajas de contar con un CNE sumiso, un sistema judicial genuflexo y con el chantaje de que “quien no vota, no come”, fue un fracaso. Según el opaco CNE, solo acudieron a la farsa un 31 por ciento del registro electoral. Pero de acuerdo a encuestas, fotos y videos en los centros de votación vacíos, la concurrencia quizá dé un 24 por ciento.

Esta bajísima asistencia el 6D y el éxito de la consulta es un claro mensaje a los directivos del PSUV de que Maduro tiene que irse y que les conviene permitir la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias transparentes, realizadas preferentemente por un gobierno de transición. Por su parte, la comunidad internacional dispone hoy de más argumentos para seguir reconociendo a la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y a este como presidente interino.

Los dirigentes de la nanomesa que predican ser de oposición y que decidieron apoyar la farsa salieron con las tablas en la cabeza. El pueblo los rechazó. Mientras el amo les concedió las curules que le dio la gana.

Desde luego que hubo quienes acudieron a votar de buena fe, engañados con el argumento de que se podía ganar, que no hay que dejar espacios vacíos y que acudir a la farsa era una manera de protestar. Obviaron que la dictadura aniquiló el valor del voto. Además que el mundo democrático anunció que no reconocería esa pantomima.

Falcón, Romero, Timoteo, Claudio, Mujica, Leocenis, Bertucci y Enrique Ochoa evidenciaron que solo tienen partidos políticos de maletín.

Quienes aceptaron que el TSJ les adjudicara indebidamente los nombres y símbolos de AD, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei, tales como Bernabé, José Brito, Luis Parra y Mercedes Malavé hicieron un papel vergonzoso.

Por otra parte, no se puede evitar comentar que extraña que, en medio de la consulta, Leopoldo López descalificara la opción de la Responsabilidad de Proteger. Sus declaraciones fueron extemporáneas, por decir lo menos. ¿Y qué decir de las declaraciones de Enrique Capriles? A él lo hemos defendido de las descalificaciones injustas que le han hecho, pero su reciente intervención fue infeliz. Pareciera que para tomar un segundo aire su estrategia es descalificar al presidente (e) Guaidó, quien tiene el mayor porcentaje de aceptación entre los dirigentes de la oposición y el reconocimiento de los países democráticos.

El régimen está cada vez más débil. Quizá es el momento de explorar una buena negociación.

Como (había) en botica

√ Las organizaciones de derechos humanos deben investigar el caso de los venezolanos ahogados provenientes de Trinidad.

√ Lamentamos el fallecimiento de César Rojas, miembro de Gente del Petróleo y de Unapetrol , quien trabajó en la Pequiven meritocrática.

√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

[email protected]

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es