Biden y Venezuela… ¿A new hope?, por Luis Oliveros - Runrun

La victoria de Joe Biden le abre una nueva oportunidad a Venezuela, una que no hubiera tenido con Donald Trump aún en la Casa Blanca. La administración Trump estuvo cuatro años en el poder y en ese período la situación política en nuestro país no hizo más que empeorar. Hoy, la tan esperada transición política está más lejos que nunca. Los errores cometidos son demasiados y nada hace pensar que exista una estrategia política distinta para el corto, mediano o largo plazo, que no sean que las sanciones de los Estados Unidos generen el milagro político, esto a pesar de lo que dicen sobre el tema, la literatura y los casos precedentes en la región y en el mundo.

Lamentablemente, parte de la oposición contribuyó a crear esta estrategia, colocando todos los huevos (de la disputa política interna), en la comunidad internacional y en manos de la administración Trump. Era fácil esperar el fracaso.

No se puede negar que la estrategia Trump fue eficiente en cohesionar a la élite gobernante, en acabar con las posibilidades de una negociación al aumentar las amenazas sobre quienes están en el poder (tanto civiles como hacia el sector militar) y colocando como “guinda a una gran torta” unas sanciones financieras y económicas confeccionadas (enfocadas hacia el sector petrolero) para generar el mayor daño posible al país (sin importar lo que le ocurriría a la población más vulnerable). Tristemente la administración Trump no quiso entender que repetía los errores del pasado, no revisó las experiencias de Cuba, Irán, Yemen, Rusia, Libia, Siria, etc.

La victoria de Trump/derrota de Biden en la Florida puede ser una excelente noticia. Biden gana la presidencia sin sumar Florida, algo que era un escenario bastante factible para los demócratas. Sin la Florida, la política de la administración Biden puede ser independiente de los radicales de la zona (llegó a la presidencia sin ellos, por lo tanto, no les debe nada, no tiene porqué hacerles caso). Si Trump hubiera ganado la presidencia, la política hacia Venezuela hubiera seguido igual, no había necesidad de cambiarla, no porque funcionaran (no sirven, vean el ejemplo de Cuba) sino ¿para qué cambiar si prometiendo más sanciones ganaste la elección en ese Estado?

Ojalá la estrategia Biden hacia Venezuela sea diametralmente opuesta a la política fracasada de Trump y los asesores que nos llevaron a la actual situación. Es necesaria una profunda revisión del esquema de sanciones, entender que estas no son llevadas a cabo para destruir al país o alargarle la agonía al venezolano, sino un mecanismo para generar incentivos hacia una negociación. La administración Biden puede ser determinante en generar un cambio positivo a la crisis política venezolana.

