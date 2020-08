¿Y la indexación del salario al petro?, por Luis Oliveros - Runrun

Nicolás Maduro cuando anunciaba el lanzamiento del petro, en noviembre de 2018. Foto Prensa Presidencial.

@luisoliveros13

Hace dos años el gobierno de Nicolás Maduro le prometió al país que el salario mínimo se indexaría al petro y tendría un valor de $30. Hoy ese salario mínimo no llega a dos dólares. Y si le sumamos los bonos que mensualmente paga el Estado y la caja CLAP que le llega a algunos venezolanos, no llega a $15.

Esa promesa del salario mínimo vino en la instrumentación de una reforma monetaria. La batalla que tenía en frente esa reforma era al estilo de los Avengers: ella sola vencer con la hiperinflación.

Según las autoridades económicas en Venezuela, el origen de la hiperinflación son los billetes, por lo que, al cambiarlos, ponerles más color u otros personajes, la tasa de variación de los precios disminuiría de manera importante y se acabaría ese problema. Poco importaba que en el 100 % de las hiperinflaciones ocurridas antes de la venezolana, el control del déficit fiscal había sido siempre el elemento central del programa antiinflacionario (y que el financiamiento monetario de ese déficit fuera la gasolina para el incremento de los precios).

“Increíblemente”, el descenso no ocurrió. Muy por el contrario, las tasas de inflación mensuales aumentaron de manera importante. Si revisamos la inflación promedio mensual de los 6 meses anteriores a la reforma monetaria, nos encontramos con un 75,3 %; pero si hacemos lo mismo con los 6 meses siguientes, tenemos un 121,7 %.

Entonces, los hacedores de política económica venezolanos aprendieron la lección: cambiar los billetes no incide en la lucha contra la inflación.

Al parecer hay que hacer varias cosas (también aprenderían que eliminar la hiperinflación puede tomar años si la gestión fiscal no se ajusta).

Dos años después, la situación no ha cambiado mucho. Si bien es cierto que la inflación mensual ya no llega a 100 % (al menos por los momentos), el país sigue en hiperinflación y en depresión. Nuestro episodio hiperinflacionario ya tiene asegurado el segundo lugar entre las más duraderas de la historia.

¿De cuánto ha sido la inflación acumulada en estos dos años? Según la data del BCV hasta mayo de este año y tomando lo publicado por la AN de junio y julio (BCV no ha publicado nada de la inflación desde mayo), tendríamos una inflación acumulada de 1.327.294 %. Ningún país en el mundo está ni cerca.

Pero no se preocupe, todo hace indicar que no volveremos a ver una reforma monetaria. El actual proceso de dolarización transaccional que ocurre en el país parece no tener vuelta atrás.

Será muy complicado que los venezolanos dejen de pensar en divisas a la hora de ponerle precio a los bienes y servicios que quieren comercializar.

Eso es tal vez otra cosa que trajo la reforma monetaria, el empujón final para que la dolarización fuera permitida por el Estado, tirando la toalla en la defensa de la moneda nacional.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.e