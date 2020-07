¿Es chavista el coronavirus?, por Carolina Jaimes Branger - Runrun

@cjaimesb

Parece un chiste, pero no lo es. El coronavirus llegó justo a tiempo antes de que se acabara la gasolina, de manera que la cuarentena fue una excusa, no una razón para detenerlo. Me imagino que entre la alta cúpula chavista hasta celebraron la declaración de pandemia.

El régimen de Maduro no está preparado, de ninguna manera, para enfrentar el coronavirus.

A Venezuela llegó tarde por la situación de terrible aislamiento en la que nos encontramos. Pero ahora el coronavirus llegó para quedarse. Aunque nunca sabremos las cifras –por el secretismo y las ganas de dominarnos como sea y a costa de lo que sea- ya no pueden ocultar lo inocultable.

Hace dos meses, en las clínicas privadas, donde sí podemos acceder a las cifras, no había casos. Hoy, no se dan abasto por la cantidad de infectados. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales no se equivocó en sus pronósticos. Y el régimen, en vez de establecer alianzas con ellos, con la Academia de la Medicina, los Colegios de Médicos y de Bionanalistas y con todas las instituciones afines que pudieran ayudar, cada día se aísla más. Si es verdad que los altos funcionarios que dicen estar contagiados lo están, la medicina cubana y sus supuestos controles no han servido para nada.

Encima, leímos en El Universal del 23 de julio que “el régimen de Nicolás Maduro restringió las pruebas de covid- 19 a los laboratorios privados y facultades de medicina de las universidades nacionales, en momentos en los que los casos positivos se dispararon de manera acelerada en las últimas semanas”.

Ya a principios del mes de marzo, funcionarios de MinSalud confiscaron cerca de un par de centenares de pruebas a un laboratorio de una clínica privada de Caracas.

El médico infectólogo y exministro de salud José Félix Oletta en declaraciones a Bloomberg dijo que “están controlando la información epidemiológica como si fuera un secreto de Estado. Implementar el control social a través de un monopolio de información es más importante para ellos que acortar el período de diagnóstico”. Increíble, pero cierto.

Los focos de contagio cada vez se extienden más sobre todo el territorio nacional. Las cifras “optimistas” de la Organización Mundial de la Salud arrojan que se contagia el 10 % de la población de cualquier país y de ese 10 %, el 20 % requiere cuidados médicos. De esa cantidad, fallece el 5 %. Llevando esas cifras a nuestro país, tomando como base 30 millones de habitantes, 3.000.000 contraerán el virus. De esos tres millones, 600.000 requerirán cuidados médicos. Y morirán 30.000 personas. Estas no son cifras para causar zozobra, sino para que la gente tome conciencia de que esto no es broma, ni para tomárselo a la ligera. Todas las precauciones son pocas.

En Venezuela, como si todo esto fuera poco, cada vez se producen menos alimentos. Y los precios siguen su escalada inflacionaria. El cóctel de hambruna más coronavirus será letal.

Quizás entonces, cuando explote la olla de presión en la que estamos metidos, aquellos que se alegraron de que llegara la covid-19 “justo a tiempo”, descubrirán que el coronavirus no era chavista y se encuentren frente a su fin como conductores de los destinos de Venezuela.

Solo el tiempo nos dirá…

