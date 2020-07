Venezuela y la modernidad postergada, por Carlos Rondón Ávila - Runrun

@phronimos

El futuro a veces nos atropella. Y es que los años no llegan igual en todas partes, no por aquello de la geolocalización y el tiempo universal coordinado, sino por las brechas económicas, las crisis sociales y los extravíos políticos. No todas las sociedades son capaces de seguir el ritmo histórico que marcan los tiempos.

El siglo XX venezolano se inaugura en 1936, con la muerte de Gómez; así lo sostuvo Mariano Picón Salas y ha formado parte del diagnóstico sociológico de nuestra historia contemporánea.

No solo llegó tarde, a juzgar por la situación actual, parece que aún no lo liquidamos.

Estamos adoptando modos y comportamientos parecidos a los de las sociedades del primer mundo pero por razones muy distintas:

La prensa escrita desapareció hace años

No por la tecnologización de nuestros medios de comunicación, sino por censura gubernamental, restricciones en la importación de insumos y la pauperización económica de una clase media que ya no puede destinar parte de su presupuesto en mantenerse informado.

Ya no manejamos efectivo

Pero esto no se lo debemos a la ubicuidad tecnofinanciera típica en EE. UU., Europa o cualquier país asiático, donde se puede pagar solo mostrando el móvil, o a través de google pay, o con alguna suscripción a la tarjeta de crédito (que aquí también desapareció) y hasta con Whatsapp. El efectivo se extinguió por razones políticas que no explicaré aquí y ahora es común ver a la gente haciendo “malabares” en la caja del supermercado para poder pagar una compra.

Somos un país con bajísimas emisiones de CO2

Pero no por la llegada de Tesla y sus carros eléctricos, ni por políticas gubernamentales en el control de las emisiones. Aquí fue más sencillo: desaparecieron la gasolina y destruyeron el sector automotriz. En el año 2019 se ensamblaron menos de 500 carros en toda Venezuela. Ahora la gente camina más y ha habido un aumento en el uso de bicicletas.

Igual podríamos hablar del consumo de electricidad o del consumo de agua per cápita en el país, que no ha disminuido por concientización ecológica ni por aumento de las tarifas, sino por la destrucción de la infraestructura de todos los servicios públicos.

Nos adelantamos a Arabia Saudita

Que comienza a pensar un plan país que sustituya la dependencia económica de la explotación de energías fósiles; Venezuela bajó su producción de petróleo a aproximadamente 500.000 bd, es decir, las cifras de nuestro año 1943 y aún no hay un plan pospetrolero porque tanto el gobierno como la oposición solo piensan en la recuperación de PDVSA.

