“Que Diosdado le pregunte a Maduro por qué decidió habilitarme” y otras perlas de Capriles

Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda y actual candidato a las elecciones parlamentarias del próximo 25 de mayo, sugirió este domingo, 27 de abril, que Nicolás Maduro fue quien lo inhabilitó políticamente, y que también fue el responsable de que ahora esté habilitado.

Durante una entrevista que concedió al programa Abriendo Puertas, transmitido a través de Venevisión, Capriles negó también que haya negociado con Maduro para que lo habilitara nuevamente para ejercer cargos públicos. De hecho, en días pasados manifestó estar “sorprendido” de que le quitaran la inhabilitación.

“Yo fui inhabilitado inconstitucionalmente”

El pasado viernes, 25 de abril, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, respondió a las afirmaciones de Capriles sobre su sorpresa de la habilitación. “No seas inmoral. Tú pusiste como condición que te quitaran la inhabilitación”, dijo Cabello en el programa radial Sin truco ni Maña. Ante eso, la periodista Margarita Oropeza le preguntó si había negociado con el gobierno para participar en las elecciones.

“Esa pregunta me la han hecho y la respuesta es una sola: No. Yo fui inhabilitado inconstitucionalmente hace 8 años”.

“Diosdado dijo hasta el cansancio que yo tenía que ser inhabilitado de por vida. Que le pregunta a Maduro por qué me habilitó. Aquí es obvio Margarita aquí no hay Contraloría, ni Fiscalía ni Tribunal. Aquí hay un solo poder que controla absolutamente todo. Es obvio que quien me inhabilitó decidió habilitarme”, añadió.

“Que vaya Diosdado y le pregunte a Maduro por qué decidió habilitarme, porque para mí la inhabilitación desde el día uno, que no me dieron derecho a la defensa, era absolutamente arbitraria. El chisme por aquí, la intriga por allá. La cizaña hay algunos que son expertos en generar cizaña. Esos son unos tarimeros profesionales”.

“Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos”

Henrique Capriles insistió en que no va a “tirar la toalla” y consideró si se fue a elecciones con el Consejo Nacional Electoral actual el pasado 28 de julio, también hay que hacerlo ahora.

“Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos, ni tenemos por qué resignarnos. Hay que seguir luchando por el cambio que queremos. Este es el peor Consejo Nacional Electoral que ha habido en la historia de nuestro país”.

“Ese Consejo Nacional Electoral es el mismo del 28 de julio. Y por eso yo digo si fuimos el 28 de julio en estas condiciones, en estas circunstancias tan difíciles contra todos los abusos de poder que se dieron. Oye, persistamos, que la voz de este pueblo se escuche”.

“Al único al que le bajo la cabeza es a Dios, a mi papá o a mis hijas y para pedir la bendición. Yo ni me he entregado, ni me entrego y sigo luchando por el cambio. Que el debate ahora sea la descalificación o el insulto, lo único que demuestra es que no hay argumento”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país