“No me le rajo ni me rindo a nadie” y otras perlas de Nicolás Maduro

Redacción Runrun.es Hace 36 mins

Durante una manifestación el pasado 27 de febrero por los 36 años del llamado “Caracazo” el gobernante Nicolás Maduro lanzó varias perlas, en las que advirtió a Estados Unidos y a la oposición venezolana sobre lo que según él ocurriría en el país si lo desplazan del poder.

Estos mensajes vinieron dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la revocación de la licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron a operar en Venezuela.

Trump recalcó también que el gobierno de Nicolás Maduro incumplió con las condiciones electorales dentro de Venezuela, y que también irrespetó el Acuerdo de Barbados.

Ante estas situaciones, Maduro lanzó un cúmulo de perlas que, a continuación, se reseñan:

Advertencia a la oposición y a EEUU

“El imperialismo, ese es el problema (…) Nadie debe pensar nunca que el imperialismo va a ayudar a Venezuela, nunca en su vida. ¿Está claro? Sólo el pueblo de Venezuela ayudará a Venezuela… ¡Nadie debe creer que el desarrollo de Venezuela depende de los gringos! Depende del trabajo, de la inventiva, de la creación, de la hermosa capacidad del pueblo de amar nuestra historia. Jóvenes, les hablo a ustedes. No se confundan”.

“Si los gringos quisieran un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer, sin problema (…) Pero si los gringos quieren seguir su camino de apostarle al fascismo, a la violencia en Venezuela, a las sanciones, ¡es problema de ellos! Nosotros seguiremos nuestro camino de independencia, de soberanía, de paz, de trabajo, de desarrollo, de armonía”.

“No me le rajo ni me rindo a nadie, si no nos conocen, que hagan el intento de conocernos. Por las buenas somos muy buenos, por las malas somos guerreros temibles”.

“Si algún día la oligarquía fascista de los apellidos intentara imponer en Venezuela, por la vía del apoyo imperialista y la violencia, un régimen de colonialismo económico y político, lo que vimos hace 36 años se multiplicaría por mil, habría mil 27 de febrero contra la oligarquía, el imperialismo, y ahora sería un pueblo organizado”.

“No juego con cartas ocultas”

“¡Un consejo para los sabios! No juego con cartas ocultas, juego con todas nuestras cartas sobre la mesa, y es por eso que siempre ganamos, porque jugamos con la verdad”.

“No nacimos el día de los cobardes ni el día de los chantajeables (…) a mí nadie me chantajea. Yo tengo una sola cara y el que quiera hablar conmigo, ¡que venga a hablarme cara a cara! Con respeto, con igualdad. Porque yo soy hijo de Bolívar, de Chávez y de este pueblo heroico y no me acobardo ante nadie. No me entrego a nadie y solo obedezco al pueblo soberano de esta Venezuela heroica”.

Ataques contra María Corina Machado

“La fascista criminal [María Corina Machado] pide sanciones a la economía y al pueblo. Ella estigmatiza y etiqueta a los migrantes venezolanos como delincuentes y miembros del Tren de Aragua, y yo digo en nombre del pueblo: ellos no son delincuentes, no son miembros del Tren de Aragua. Son migrantes económicos, producto de las sanciones, y son gente de bien. Son nuestra familia; son nuestros hijos. Rechazo la manera en que María Corina Machado ha calificado a nuestros migrantes como una amenaza para Estados Unidos”.

Dice que “ama” a los migrantes

“Salgo en defensa de los migrantes venezolanos, porque los amo y quiero que todos puedan regresar sanos y salvos para que se sumen a la construcción de una Venezuela potente, al emprendimiento y a la reunificación familiar”.

Sobre el 27 de febrero

“El 27 de febrero 2025, 36 años de la primera rebelión antiimperialista contra el Fondo Monetario Internacional y fue aquí en Caracas, Venezuela, la cuna de (Simón) Bolívar, es nuestra historia”.

“Fue una rebelión contra un modelo neoliberal, un modelo que hoy no dudamos en calificar de colonialismo económico. Pretendían, luego de haber robado todas las riquezas del pueblo, luego de haber entregado nuestra patria, luego de haber engañado y reprimido a este pueblo durante un siglo y medio, pretendían pasar a una nueva etapa de dominación”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.