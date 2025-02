Inicio

Capriles exigió a Edmundo González explicar por qué no vino el #10Ene y otras perlas

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, exigió a Edmundo González Urrutia explicar por qué no vino a Venezuela el 10 de enero a juramentarse como presidente, luego de haber afirmado en días previos que lo haría.

Durante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, Capriles afirmó que votar es un «acto de resistencia» y de reivindicación de los comicios presidenciales de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Nicolás Maduro.

“Lo más fácil es no hacer nada, sobre todo además la cantidad de personas que están presas, la manera de buscar su libertad, de reivindicar su lucha y la de tantos venezolanos, mientras podamos presentar la cédula y votar, yo voy a votar”, insistió.

Cuestionamientos de Capriles a Edmundo González

“Yo la verdad no sé quién lo está asesorando a mi amigo Edmundo González, pero yo creo, que decir cosas y después no hacerlas, hay que explicar por qué no se hacen. No hay que seguir pensando que la idolatría o las consignas son suficientes”.

“La política necesita, no solamente subir el nivel de debate, sino llenarla de contenido, argumento. La gente merece que se le dé una explicación como yo estoy haciendo”.

Ir a votar el #27Abr es un «acto de resistencia»

En sus declaraciones, Capriles aseguró que, a pesar de las adversidades, la oposición sigue en Venezuela y que la voz del pueblo «se hace sentir».

“El escenario perfecto para el gobierno es que usted no haga nada, que usted de se quede en su casa, que opine en las redes (…) Quieren aprovecharse de las circunstancias y la desmotivación”.

“Votar el 27 de abril es un acto de resistencia, es un acto de decir ‘aquí estamos, seguimos en contra de este gobierno, seguimos a pesar de todas las barbaridades’. La voz del pueblo se hace sentir”.

“¿Por qué adelantan una elección de la Asamblea Nacional nueve meses? Porque si usted, si el país sale masivamente a votar, pierden”.

“Ah, bueno, ¿que se la van a robar? ¿Cómo se deslegitima más a este gobierno, dejándole el camino libre u obligando a que se lo robe, que tenga que hacer la trampa, que esté la gente del mismo gobierno viendo el proceso como fue el 28 de julio?”.

“Yo quiero reivindicar el 28 de julio, ¿cómo lo reivindico? ¿en mi casa el 27 de abril, en las redes sociales haciendo una transmisión, escribiendo un mensaje en las redes sociales u organizándome cómo pueda, movilizándome como pueda y yendo a votar contra este Gobierno?”, dijo.

Críticas a la oposición

Capriles criticó a las fuerzas de la oposición al considerar que se demuelen a sí mismas,

“Pareciera que las fuerzas opositoras, democráticas, son más eficaces demoliéndose a sí misma y a sus propios líderes que a la fuerza del gobierno. No podemos seguir demoliéndonos ni canibalizándonos. Eso tiene cansado al venezolano”.

“Eso suma a la desmotivación, a la desmoralización y a la desesperanza. Para alcanzar el cambio político, y ha sido siempre mi posición, hay que sumar la intolerancia o las calumnias, el perder el respeto por el pensamiento de otro. Si yo hablo de cambiar un gobierno que no es democrático, la oposición tiene que cambiarla con una profunda convicción democrática”.

*Las declaraciones de Capriles fueron hechas un día antes que el CNE anunciara que las elecciones fueron pospuestas hasta el 25 de mayo

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.