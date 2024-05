Perlas venenosas: candidatos desinforman y desacreditan la campaña de la MUD y UNT

Entre el 29 de abril y el 12 de mayo de este año, los candidatos presidenciales venezolanos Benjamín Rausseo, José Brito, Antonio Ecarri, el secretario general de ala de Acción Democrática (AD) impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —Bernabé Gutiérrez— y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) —Diosdado Cabello—, desacreditaron a al candidato de la Plaforma de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de Un Nuevo Tiempo (UNT), Edmundo González Urrtia.

Incluso, según los medios de comunicación especializados Cazadores de Fake News y EsPaja.com, el canal de televisión Venevisión publicó una nota desinformativa el pasado 11 de mayo que aseveraba que la MUD tenía, supuestamente, una «granja de bots» para «inflar las interacciones en redes sociales al apoyo de González y María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, de cara a las elecciones del próximo 28 de julio.

Acá en Runrun.es resumimos en 5 perlas veneosas y una perla antiescorpiónica sobre las declaraciones de los políticos en relación a la campaña presidencial de la MUD y UNT:

En una rueda de prensa presentada el pasado 29 de abril, Antonio Ecarri desconoció la candidatura de González Urrutia. Dijo que él es «candidato desde hace tiempo. No tengo complejo de caucho de repuesto. Aquí estamos de puertas abiertas para hablar con todo el mundo».

Al día siguiente, en sus redes sociales personales, el candidato del partido Alianza del Lápiz, intenó aclarar sus declaraciones diciendo que «no se refería a nadie», cuado hizo alución al «complejo del caucho de repuesto», pero reiteró que él no es ningún sustituto de «ninguna campaña electoral», saltándonse por encima las violaciones a los derechos políticos que sufrieron Machado y Corina Yoris, las primeras candidatas por la MUD, al no permitirles inscribirse en el padrón electoral.

«El inmundo es el candidato al imperialismo», aseveró Cabello el pasado 3 de mayo durante su gira de campaña para promover el voto de Nicolás Maduro —tal como lo está haciendo Machado con González—. «Es el candidato a La Sayona (…). Él es el candidato de la maldad».

Reiteradas veces, durante su programa de opinión Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente ha advertido que Edmundo no es el verdadero candidato de la oposición y que utilizan la imagen y popularidad de Machado para obtener un voto. Pero desde el año 2013 el PSUV utiliza la imagen del difunto expresidente Hugo Chávez Frías para promocionar la imagen de Maduro.

En representación del candidato Luis Eduardo Martínez, Bernabé Gutiérrez afirmó en Nueva Esparta este 11 de mayo que hay una «oposición bochinchera» y «corrupta», y tildó a González de ser el «Héctor Cámpora venezolano», en alución al expresidente argentino que hizo una transición entre la dictadura argentina de la década de los 1960 a cuatro meses de su victoria en 1973.

«Él es un candidato que nadie conoce, un candidato que fue un empleado de Hugo Chávez Frías», dijo el representante del partido intervenido por un TSJ de tendencia chavista, según la ONG Transparencia Venezuela.

«Entre un Tapa Amarilla y un Tapa Oxidada, Venezuela necesita un Presidente de verdad», destacó Brito al referirse al candidato de la MUD y al candidato del PSUV respectivamente este 11 de mayo en su visita al estado Anzoátegui, según reportó TalCual.

«Presiones no, porque como candidato independiente, una candidatura que no es producto de una negociación, no pertenezco a ninguna cúpula, soy autónomo; pero si han llamado para decirme únete; pero si yo estoy comenzando mi campaña, yo no acepto presión de nadie», dijo este 12 de mayo Benjamín Rausseo en una rueda de prensa en Venevisión.