Tercera edad: entre el prejuicio contra el candidato opositor y la búsqueda del voto seguro

El Guachimán Electoral 30/05/2024

El historiador y periodista Ramón J. Velásquez tenía 77 años cuando lideró la transición en Venezuela tras el enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez. Designado por el Congreso Nacional tras la grave crisis que se desató en el país como consecuencia de dos fallidos golpes de Estado y el juicio contra el presidente, tuvo la responsabilidad de culminar el mandato presidencial, en un país sumido en una crisis política y económica.

Hoy día, los adultos mayores se encuentran en el medio del debate público de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mientras que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, busca votos entre las personas de la tercera edad, los miembros de su comando de campaña atacan diariamente al aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, argumentando que su edad (74 años) es un impedimento para asumir una campaña o la primera magistratura del país.

“Mentira, ustedes no quieren elecciones libres y democráticas. Ustedes quieren que el poder en Venezuela lo ostente una marioneta, un títere senil que es el títere-marioneta de los Estados Unidos de América”, afirmó el pasado 14 de mayo Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña “Venezuela Nuestra” y presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, durante una sesión ordinaria del Parlamento.

“Otros necesitan que alguien les dé cuerda, necesitan que alguien salga a la calle por ellos, necesitan que alguien marche por ellos, necesitan que alguien hable por ellos. Son candidatos débiles. En este caso el señor ‘Inmundo González ‘ es un candidato débil, enfermo, títere del imperialismo, que no hace nada absolutamente que no le ordenen”, dijo el lunes 27 de mayo Diosdado Cabello, diputado de la AN 2020 y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el encuentro semanal que esa organización tiene con medios de comunicación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a este tipo de discriminación se le conoce como “edadismo”. Que no es más que formar prejuicios o estereotipos de las personas con respecto a los demás por razón de la edad.

Una cuestión de números

Luis Francisco Cabezas, experto en temas de envejecimiento y políticas públicas, aclara que la edad avanzada no es limitante para asumir cargos públicos y que cualquier restricción está más asociada a las facultades mentales y la capacidad de tomar decisiones.

“Un caso emblemático es el expresidente dominicano Joaquín Balaguer, quien era incluso invidente. Cuando le preguntaban cómo hacía para ser presidente siendo invidente, él contestaba: ‘A mí realmente no me eligieron para ensartar una aguja, sino para tomar decisiones’. Allí vemos que efectivamente la edad no es una limitante”, recuerda.

El pasado 15 de mayo, durante la transmisión de su programa semanal Con el Mazo Dando número 476, Cabello nuevamente se refirió a la supuesta condición de salud de Edmundo González Urrutia y afirmó que sufría de la próstata y sus médicos le habían recomendado reposo absoluto. “Edmundo González, alias Chespirito, le dijo a María Corina que ella debía considerar su estado de salud. Yo sé lo que hablando, yo sé lo que les estoy hablando, que no abusaran de su resistencia porque quizás tenía que retirarse antes del 28 de julio”, aseguró.

El exgobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, calificó como una “tropelía” que el chavismo ataque al candidato de la Plataforma Unitaria por su edad y su supuesta fragilidad física para sacar provecho político.

“¿Y es que ahora alguien de la tercera edad no puede ser presidente? González Urrutia cada vez que da una entrevista tiene que decir que no está enfermo. Hugo Chávez hizo una campaña enfermo en 2012 y ganó una elección, ellos siempre ocultaron eso, nosotros sabíamos que no estaba bien, pero yo siempre fui absolutamente respetuoso de eso, nunca lo usé a mi favor, porque la vida privada de las personas hay que respetarla, principalmente si está atravesando por un padecimiento”, dijo Capriles en una entrevista de radio transmitida a través del Circuito Éxitos el pasado 23 de mayo.

Un sector de la población codiciable electoralmente

Advierte Luis Francisco Cabezas que las personas mayores son un público objetivo para las organizaciones políticas por su alta predisposición al voto: “Los adultos mayores históricamente tienen un comportamiento positivo, es decir, de disposición de ir a votar. Si bien no son el grueso, son tres o cuatro millones que pueden darte una ventaja, definir un resultado y por tanto van hacia ese público que seguro va a ir a votar”.

Indica, además, que en el contexto político actual hay una movilización importante de ese grupo etario que siente una necesidad de cambio debido a las dificultades que atraviesa. Recuerda que en la elección primaria de la oposición, el voto fundamentalmente se ubicó por encima de 50 años.

“Tanto oposición como chavismo saben bien que allí hay un público cautivo con disposición a votar y que hay que conquistar. Todos tratan de ofrecer cosas, de instrumentalizar, de hacer sus ofertas hacia este público. En las campañas electorales se instrumentalizan todos los públicos, en el caso de los adultos mayores es lamentable porque han sido muy abandonados en los últimos diez años”, consideró.

Nicolás Maduro, candidato a la reelección de 61 años y quien de acuerdo a la legislación venezolana también está en edad de recibir pensión de vejez, participó este miércoles 29 de mayo Día del Adulto Mayor en una “bailoterapia” con personas de la tercera edad en el Parque Los Caobos.

Esto ocurrió en el marco del “Congreso Nacional de los Abuelos y Abuelas”, espacio donde Maduro anunció que a partir de julio se hará efectiva una mejora en el ingreso de los pensionados como consecuencia de la promulgación de la “Ley para la Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista”, que establece una contribución de la empresa privada al fondo de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El aspirante a la reelección también ordenó la creación del “Ministerio del Poder Popular para los Adultos Mayores, Abuelos y Abuelas”, les ofreció “combos CLAP especiales” (bolsas con alimentos) que se espera comiencen a entregarse desde junio y 330 planes turísticos a través del Carnet de la Patria. Recientemente, Maduro había anunciado también el lanzamiento de la “Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria”, destinada a brindar atención en salud, recreación y alimentación a los adultos mayores.

Apenas una semana antes, Diosdado Cabello había afirmado durante un acto político en el estado Apure que los adultos mayores son un voto fuerte y constante a favor de la llamada revolución que lidera Nicolás Maduro. Luego de esa aseveración cargó nuevamente contra el candidato de la oposición.

“La oposición venezolana quiere lavarle la cara diciendo que él es un viejito pobrecito. Él es un perverso, nosotros vamos a viejos, pero nunca llegaremos con la maldad de ese señor, porque está siendo parte de un plan de maldad contra nuestro pueblo. Él es un títere, un monigote, un personaje manipulable. Para que hable, tienen que darle cuerda por detrás. Sin personalidad y sin criterio”, exclamó.

La oposición también tiene propuestas para los adultos mayores Edmundo González Urrutia se solidarizó el pasado miércoles 29 de mayo con las personas de la tercera edad en el Día del Adulto Mayor. A través de su perfil en la red social X, indicó que honra a todos aquellos quienes dedicaron su vida al servicio del país y advirtió que hoy en día viven en una situación precaria. “Los venezolanos merecen una vejez tranquila y digna, junto a sus familias”, escribió.

Un día antes, González Urrutia y su esposa Mercedes López de González, visitaron una casa de cuidado en el sector Minas de Baruta donde se comprometieron a atender a las necesidades de la tercera edad. “No nos vamos a olvidar de ustedes porque nosotros también somos como ustedes”, señaló la esposa del candidato.

El aspirante y su esposa acompañaron aproximadamente a cincuenta adultos mayores quienes pasan algunas horas al día en actividades que les permiten distraerse. La mayoría de ellos viven solos en el país, pues sus familias se separaron por la migración.