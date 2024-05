Guachimán electoral

A 80 días del #28Jul el desafío será la educación electoral con el tarjetón

La reciente publicación del tarjetón electoral que mostrarán las máquinas de votación el próximo 28 de julio ha generado dudas sobre la posibilidad de que algunos electores puedan confundirse y generar una significativa migración de votos por error. La preocupación es genuina: hay al menos 10 partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que respaldan a candidatos que en otras condiciones no apoyarían; hay otros que usan los colores, tipografía e incluso mensajes de organizaciones que les antagonizan.

Para Carmen Beatriz Fernández, docente de opinión pública y comunicación política, el tarjetón electoral está diseñado intencionalmente para confundir. No obstante, advierte que existe tiempo suficiente para que las organizaciones políticas instruyan a los votantes y destaca que el elector venezolano está suficientemente habituado como para entender esta situación.

“Creo que como dicen los economistas ceteris paribus (siendo el resto de las cosas iguales), si vamos tal cual como van las cosas con este tarjetón y la elección es el 28 de julio, habría tiempo de sobra para enseñar a votar a un elector que repito, es un elector habituado al voto, no les estás enseñando cosas nuevas. Además, el elector venezolano es muy digital en el sentido de que maneja muchas herramientas en su día a día. El problema puede estar si se presentaran sorpresas de cara al 28 de julio, cosa que no es descartable”, indica.

Señala Fernández que los partidos y los liderazgos políticos están haciendo el trabajo necesario para reducir esa incertidumbre y resalta el uso de herramientas digitales como stickers para aplicaciones de mensajería instantánea, videos de Tik-Tok y memes como elementos fundamentales para educar al elector. No obstante, enfatiza que la oposición debe tener capacidad para responder ante un escenario adverso que, sorpresivamente, pueda generar una crisis.

Ana Milagros Parra, politóloga y analista de políticas públicas, coincide con el criterio de Fernández sobre el diseño del tarjetón electoral. No obstante, matiza y afirma que el factor humano va a ser determinante para los resultados de las elecciones presidenciales.

“Hay algo que me gusta resaltar y es que la gente no es tonta, la gente sabe en este momento que hay un candidato que es apoyado por María Corina Machado y es Edmundo. Los partidos políticos se están organizando para muchos retos, incluidos la defensa del voto, hay tiempo para informar hasta donde se pueda sorteando la censura. Las personas se van a informar más por las ganas que tienen de votar”, detalla Parra.

El desafío de los partidos

Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela (MPV) -uno de los tres partidos que apoya y dio su tarjeta a González Urrutia- y miembro de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cree que una eventual confusión de los electores sería estadísticamente insignificante, porque hay tres tarjetas que apoyan al candidato unitario y aún quedan 80 días para formar al electorado.

“En pantalla va a aparecer muy claro, muy nítida la cara del candidato y eso va a ayudar muchísimo. No es como en las elecciones a gobernadores que iban con la tarjeta de consejos legislativos y la cara era muy pequeña y hubo mucha confusión. Esta vez lo que más resalta en la pantalla es la cara del candidato, las ubicaciones son centrales y vamos a hacer campaña por nuestra tarjeta. Sí da tiempo de informar porque la unidad, toda la oposición orgánica y con fuerza en el país, estará concentrada en esas tres tarjetas, eso será muy favorable”, explica Calzadilla.

Por su parte, Juan Carlos Caldera, representante de la Plataforma Unitaria Democrática, afirma que los venezolanos conocen bien la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (se ha usado en cinco elecciones: 2010, 2012, 2013, 2015 y 2021) e indica que en los próximos meses todo el activismo de las organizaciones políticas estará orientado a explicar el tarjetón electoral.

Canciones, memes, voz a voz y más

Algunos dirigentes políticos ya han comenzado una labor informativa voz a voz en las comunidades para educar a los electores venezolanos e incentivar el voto por el candidato unitario Edmundo González Urrutia. Por ejemplo, el excandidato presidencial Henrique Capriles visitó Tacarigua de Brion en Barlovento.

“Van a votar por un señor que se llama Edmundo González. Edmundo González Urrutia. Es un señor de 74 años, es una persona que tiene un discurso de unión, de paz, de encuentro con los venezolanos. A mí su discurso me gusta, él no es político, o sea, no estaba metido en la arena política. Hay que activarse con lo que llaman radio bemba para que la gente sepa por quién va a votar y cómo va a votar”, expresó en un video publicado en su perfil de la red social X.

Hoy nos paramos a saludar y animar el trabajo de nuestra gente y de la dirigencia de Tacarigua de Brión, nuestro querido Barlovento. ¡Edmundo pa' todo el mundo! @EdmundoGU

Andrés Velásquez, dirigente de la Causa R, publicó este jueves en la noche a través de su perfil en la red social X un video con una canción de campaña que hace un llamado a la emocionalidad e instruye paso por paso al elector cómo votar por el candidato de la unidad democrática.

“¡Mano, mano, tengo fe! ¡La manito llegó otra vez! Cuenta cinco y ahí lo ves, está abajo, fíjate bien. María Corina está con él, todo el mundo y tú también. ¡Es Edmundo, vota bien!”, se escucha en la primera parte de la pieza audiovisual.

Ubícala con música y todo … El reto de la manito

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, miembro de la PUD e históricamente dirigente del partido socialcristiano Copei, hizo un llamado a votar por la tarjeta de la MUD. “Los Demócratas Cristianos que hemos militado toda la vida en el partido Copei no podemos caer en la trampa de la dictadura. El voto verde es un voto por Maduro. Lamentablemente, las rencillas de algunos sujetos llevaron a que el régimen metiera sus garras en nuestro partido histórico, el cual hoy en día está al servicio de la barbarie roja”, dijo en un video publicado en su perfil de X.

#Colon #Táchira | Los Demócratas Cristianos que hemos militado toda la vida en el partido Copei no podemos caer en la trampa de la dictadura. El voto verde es un voto por Maduro. Lamentablemente, las rencillas de algunos sujetos llevaron a que el régimen metiera sus garras en…

Partidos judicializados respaldan al chavismo y a la oposición disidente

De las 13 tarjetas que apoyan la candidatura del presidente de la República Nicolás Maduro, seis corresponden a partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), Tupamaro, Unidad Popular Venezolana (UPV), Podemos y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Le acompañan los recién estrenados: Enamórate, Verde y Futuro.

Luis Eduardo Martínez, candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Democrática (AD) intervenido por el TSJ, llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones presidenciales. “El #28Julio todos los venezolanos tenemos una cita con la historia”, escribió en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, y promovido como publicidad.

En la publicación dirigente político destacó que su candidatura estará acompañada en el tarjetón que muestra la máquina de votación por otras cinco organizaciones: Movimiento Republicano, Únete UNE, Derecha Democrática Popular y los también judicializados Bandera Roja y Copei. La candidatura de Martínez tiene el espacio abajo, a la izquierda, que usó la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la oposición se alzó con los 2/3 del Parlamento.

¡Feliz día! El #28Julio todos los venezolanos tenemos una cita con la historia. En mi caso se podrá votar para Presidente de la República pulsando abajo y a la izquierda en @ADVenezuelaa🏳️, inmediatamente después en @VzuelaRepublic,@Bandera_Roja, @uneunete, al centro en…

En el tarjetón electoral publicado este miércoles en la noche por el Consejo Nacional Electoral también se aprecia la tarjeta de Primero Justicia (PJ) apoyando la candidatura del diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, originalmente respaldado por Primero Venezuela, organización fundada por el parlamentario y que comparte colores e iniciales y colores con PJ.

El pasado mes de abril el TSJ publicó una medida cautelar que incluyó el nombramiento de una junta directiva ad hoc para Primero Justicia autorizándola a reestructurar el partido. A través de esa decisión judicial el TSJ también nombró a Brito como su presidente y decretó que el dirigente podía usar la tarjeta electoral, el logo y cualquier otro concepto de Primero Justicia como propio.

La candidatura de Brito también está respaldada en el tarjetón electoral por el partido Venezuela Unidad, que usa colores y una tipografía similar a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática que agrupa a la coalición de partidos agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática.

Tarjetones retocados y renovados

En las trece tarjetas que respaldan al actual jefe de Estado se puede apreciar que las dimensiones de la foto de la cara tienen una proporción mayor a la que tienen los demás candidatos. También se observa que los símbolos y logos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) son diferentes a los usados en la última elección e incluye la cara del fallecido Hugo Chávez.

El tarjetón es el que es

Aunque se presentara el retiro de un candidato, la sustitución o declinación por otro, los electores verán en las máquinas de votación el tarjetón tal como lo presentó el CNE el pasado miércoles: 38 tarjetas, con 10 candidatos, puesto que pasó el lapso establecido para las sustituciones que se verán en tarjetón. Hasta el 18 de julio, es decir 10 días antes de la elección, se podrán hacer las sustituciones o modificaciones de candidaturas, pero que no se verán en el tarjetón.

