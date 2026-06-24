Banesco financió cinco nuevos proyectos con su Presupuesto Participativo 2026

Banesco Banco Universal culminó un hito de inversión social en el país con su 18º edición del Presupuesto Participativo para Organizaciones Sociales 2026, y entre el 15 y 19 de junio, la banca llevó a cabo jornadas de votación para este programa, que otorga bolívares no reembolsables para potenciar, iniciar o culminar planes comunitarios en los sectores de educación y salud.

La convocatoria de este año alcanzó una gran receptividad, al captar un total de 68 postulaciones provenientes de 23 organizaciones del sector social. Un total de 34 proyectos lograron clasificar como finalistas. El proceso de votación tuvo una dinámica interactiva que combinó la modalidad presencial para Caracas y la modalidad remota para el interior del país.

La institución bancaria y las organizaciones participantes ejercieron un voto inmediato con la distribución de todos los participantes en cinco bloques: dos para la zona metropolitana de Caracas y tres destinados al interior del país.

“Desde 2008, el Presupuesto Participativo nos ha permitido mantener un diálogo constante con las comunidades para entender sus necesidades inmediatas. Mediante la entrega de fondos no reembolsables, contribuimos a impulsar, iniciar o culminar proyectos de organizaciones sociales que atienden esas necesidades identificadas, contribuyendo al bienestar de cientos de venezolanos. El Presupuesto Participativo es una extensión de apoyo a la labor de organizaciones sociales que plantean iniciativas que ayudan a generar bienestar y soluciones concretas en las áreas de educación y salud”, expresó Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal.

Nutrición y salud

El análisis correspondiente a la capital del país dio pie a dos proyectos ganadores que buscan responder a deficiencias críticas en la infraestructura y la formación social por medio de las organizaciones que representaban a los municipios Baruta, El Hatillo y Chacao.

El plan seleccionado fue “Alimentos que unen”, presentado por la Fundación Uniendo Esfuerzos bajo los lineamientos de su programa Banco Alimentar de Venezuela.

Este proyecto busca mejorar los procesos nutricionales a través de la educación a la población y el entrenamiento de voluntarios para el mismo, dictando cursos que ayuden a disminuir el desperdicio de productos alimenticios y garantizando la logística necesaria para poner sus habilidades en práctica en el campo.

Por otro lado, el grupo integrado por los municipios Libertador y Sucre, tuvo como ganador la propuesta de la asociación Hogar Bambi con su iniciativa llamada “Respirar para crecer sano”. Su objetivo consiste en la dotación de insumos y equipos tecnológicos para el área de nebuloterapia y fisioterapia respiratoria para los niños y adolescentes que atienden en sus casas hogares, disminuyendo la vulnerabilidad ante infecciones respiratorias y evitando traslados de emergencia a hospitales.

“La realización de este proyecto permitirá a Hogar Bambi contar con el equipo técnico necesario para brindar una mejor atención en el cuarto de nebuloterapia de la asociación. De esta manera, podremos proteger a niños y adolescentes de las infecciones respiratorias agudas, muy comunes durante la infancia, con el fin de evitar las hospitalizaciones de los niños a causa de estas afecciones”, mencionó la doctora Jenny Rosal, pediatra neonatólogo y coordinadora de salud de Hogar Bambi Venezuela.

Capacitación e inclusión

Este financiamiento también se extendió hacia tres puntos estratégicos en el interior del país como en la región occidental conformada por los estados Zulia, Mérida y Táchira donde la Asociación de Damas Salesianas obtuvo el primer lugar con un programa de formación técnica en soldadura dentro del municipio San Francisco del estado Zulia. La propuesta de este programa se enfoca en dotar de conocimiento teórico y práctico a 15 jóvenes entre los 18 y 30 años, con la finalidad de promover su inserción laboral en los sectores metalmecánico y petrolero de la región.

Hacia el oriente del país con los estados Anzoátegui y Nueva Esparta, la Fundación ArtesanoGroup se unió con su proyecto “Música para la vida”. Este programa combina la formación artística de niños y jóvenes para mejorar el desarrollo de un ciudadano integral desde edades tempranas.

De la misma forma, el grupo que unió los estados Lara y Carabobo seleccionó el programa “Atletas saludables” de las Olimpiadas Especiales de Venezuela, cuyo propósito es facilitar revisiones bucales, visuales y chequeos médicos generales a personas con discapacidad intelectual, junto a talleres de sensibilización emocional para el entorno familiar.

Un compromiso para siempre

Desde la creación de este proyecto en 2008, el Presupuesto Participativo se ha posicionado como un canal de comunicación directo para poder diagnosticar situaciones prioritarias en comunidades en el país y con el cierre de este proceso en 2026, el programa registra el apoyo financiero de un total de 164 proyectos ejecutados por 77 organizaciones y acumulando un impacto positivo sobre más de 9.000 ciudadanos y superando los 100.000 beneficiarios a nivel nacional.

Con información de Nota de Prensa.

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