BanescoInnova cierra su tercera edición con 807 propuestas tecnológicas.

Banesco Banco Universal cerró el pasado 22 de mayo la tercera edición de “BanescoInnova”. La convocatoria recibió 807 propuestas de soluciones digitales desarrolladas por venezolanos dentro y fuera del país. Este programa abierto de Banesco promueve la cocreación entre desarrolladores digitales y el sistema financiero.

El 96 % de las propuestas fueron presentadas por personas residenciadas en Venezuela, lo que equivale a 776 iniciativas del total recibido. Esta tercera edición reunió más de 300 propuestas que incorporan soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA). De los emprendimientos digitales inscritos, el 40 % integra esta herramienta, mientras que el 30 % corresponde a servicios digitales, el 20 % a soluciones financieras y el 10 % a otros servicios.

La aplicación de herramientas de inteligencia artificial fue uno de los requisitos establecidos en el programa, junto con el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables al sector financiero y a sus clientes.

Desarrollo de proyectos financieros con IA

De acuerdo con la vicepresidenta de Experiencia del Cliente, Transformación Digital e Innovación de Banesco, Yolanda Gigante, la institución ha comenzado a implementar IA desde hace algunos años para agilizar procesos internos y externos que contribuyan al desarrollo de productos y servicios, potencien los canales de atención y permitan un análisis de mercado más preciso y oportuno. Todo ello, destacó, bajo un enfoque de uso responsable y seguro de esta tecnología.

Los próximos pasos de BanescoInnova contemplan la revisión de cada una de las propuestas y una fase de preselección para la presentación de los modelos de negocio mediante sesiones de “pitch”. Una vez concluida esta etapa, se seleccionarán los proyectos ganadores y se definirá la estrategia de trabajo conjunta con la institución bancaria.

Proyectos que no se rinden

“BanescoInnova, sin duda, se ha convertido en un referente de oportunidades tanto para los desarrolladores digitales como para Banesco. En cada edición vemos nuevas ideas con gran potencial. Su valor radica en que ya están operativas, ejecutándose y extendiendo sus soluciones a un amplio universo de personas a las que atienden”, aseguró Gigante.

La vicepresidenta también destacó que el programa ha sido testigo de la perseverancia de proyectos que han evolucionado y mejorado en cada edición gracias al intercambio de experiencias entre emprendedores digitales que fomenta el espacio de coworking generado por BanescoInnova. Las ediciones anteriores acumularon más de 1.600 soluciones tecnológicas desarrolladas dentro y fuera de Venezuela. Como resultado de esas experiencias, seis propuestas fueron seleccionadas como ganadoras: una en la primera edición y cinco en la segunda edición, realizada en 2025.

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