Arcos Dorados reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero 

La empresa Arcos Dorados, principal operador de la marca McDonalds en Venezuela y otros 20 países de América Latina y el Caribe, presentó de forma detallada el cumplimiento de las metas ambientales que mantenía vinculadas de forma directa a sus instrumentos de financiamiento internacional, específicamente a través de su Sustainability-Linked Bond, el cual es un bono cuya tasa de interés se encuentra sujeta a la reducción de emisiones de gas por parte de la compañía y al desempeño ecológico.

Durante el tiempo evaluado, la organización continuó con un plan de expansión en toda la región que incluyó la inauguración de más de 300 restaurantes nuevos y, de la misma forma, logró registrar una disminución de los gases de efecto invernadero un 26,5%, es decir, cuando los gases se acumulan y no dejan que el calor salga hacia el espacio haciendo que la temperatura en la tierra aumente.

Esa cifra representa casi el doble de la meta original del 15% al cierre del periodo establecido para el 31 de diciembre de 2025, tomando como base la medición del año 2021.

“Este resultado es el reflejo de un trabajo consistente y de largo plazo, que integra nuestra estrategia de negocio con objetivos ambientales claros y medibles”, señala Gabriel Serber, Vicepresidente de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados.

Optimización en las infraestructuras y el impacto ambiental

El logro de esta meta ambiental también ha estado rodeado de innovaciones operativas y cambios tecnológicos en los restaurantes en lo que se pudo disminuir notablemente el consumo de recursos.

Entre las las principales iniciativas destaca la incorporación de soluciones de tecnología más eficientes y el fortalecimiento del trabajo con proveedores para continuar con la reducción de emisiones a lo largo de todas las sedes de la cadena para optimizar el consumo de energía y suministros básicos.

El equipo directivo de Arcos Dorados requirió un trabajo en conjunto con proveedores y una coordinación directa para poder lograr la disminución de contaminación por los gases en cocina. “Nada de esto hubiera sido posible sin su compromiso. Trabajaron junto a nosotros de manera integrada para avanzar en toda nuestra cadena de valor”, agregó Serber.

De esta forma, la empresa demuestra un precedente dentro de la gestión ecológica en América Latina, es decir, que el crecimiento corporativo y la responsabilidad ambiental no operan como factores aislados, sino que la unificación de los objetivos comerciales con el desarrollo sostenible permanece como la estrategia principal de la organización que busca mejoras favorables tanto para el negocio como para el entorno social.

Con información de Nota de Prensa