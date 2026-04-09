Profesionales de la salud en Falcón podrán capacitarse en protección radiológica

En el ejercicio de la medicina moderna, el uso de radiaciones ionizantes es una herramienta indispensable para el diagnóstico y tratamiento; sin embargo, su gestión conlleva una responsabilidad crítica.

Bajo la premisa de que la seguridad no es opcional, la licenciada Francys Palencia, en alianza estratégica con SEROFCA Academy, anuncia la apertura de la convocatoria para el Curso de Protección Radiológica en la ciudad de Coro, estado Falcón.

Esta capacitación, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril de 2026, no solo busca cumplir con un protocolo administrativo, sino profundizar en la cultura de la prevención para salvaguardar la integridad de los profesionales y sus pacientes.

“Bajo el lema ‘Protegemos Vidas’, recordamos que una formación deficiente no solo pone en riesgo la salud del especialista a largo plazo, sino que compromete la precisión del servicio prestado al paciente”, destaca la organización del curso.

La formación en esta área es una exigencia técnica obligatoria según la Ley del Ejercicio vigente en Venezuela. No contar con esta certificación inhabilita legalmente a los profesionales para operar equipos emisores de radiaciones ionizantes en el territorio nacional.

El programa formativo de 24 horas académicas estará liderado por el MSc. Omar Arias, reconocido experto en la materia, y está dirigido a una amplia gama de especialistas, incluyendo:

Médicos, licenciados y técnicos Radiólogos.

Odontólogos y médicos veterinarios.

Ingenieros biomédicos.

Estudiantes de Radioimagenología y áreas afines.

El curso adoptará una modalidad híbrida, combinando la experiencia práctica con el soporte digital:

Fase Presencial: Auditorio del Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken, Coro.

Fase Digital: Acceso exclusivo al Aula Virtual de SEROFCA Academy para profundizar en contenidos técnicos.

Para conocer los costos, horarios de la capacitación y datos de pago, los interesados en participar pueden revisar el formulario pulsando aquí.