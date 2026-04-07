SAV celebrará su primer torneo de golf a beneficio de programas de prevención y diagnóstico

El próximo 30 de abril, el Valle Arriba Golf Club de Caracas será el escenario de una coreografía solidaria: el primer Torneo de Golf de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), como “un movimiento de resistencia contra el cáncer que se libra en cada búnker y cada putt“.

En un país donde cada minuto cuenta en la lucha contra el cáncer, la SAV decidió trasladar la batalla al campo. El golf, deporte de “caballerosidad y estrategia”, se convertirá en el motor de una organización que suma 77 años de trayectoria salvando vidas.

La doctora Laura Salvestrini, Gerente General de la SAV, destaca que cada inscripción es un golpe directo a favor de la prevención y el diagnóstico temprano. “Es competencia con propósito, donde el trofeo real es la expansión de las Clínicas Móviles y el fortalecimiento del programa de formación de especialistas”, señala reseñada en una nota de prensa.

Los jugadores podrán disfrutar de una experiencia deportiva de élite que incluye:

Jornada completa en el campo del Valle Arriba Golf Club.

Actividades especiales y experiencias diseñadas para los participantes durante el trayecto.

Premiación, rifas y atenciones para los golfistas.

La satisfacción de contribuir directamente con programas vitales como la Clínica de Prevención, las Unidades de Clínicas Móviles, el Programa AIPO y la formación de especialistas a través del Programa Fellows.

Victoria compartida

La convocatoria trasciende a los atletas. El torneo se presenta como un ecosistema donde las empresas y los particulares pueden jugar en el mismo equipo titular. En esta cancha, cada patrocinio y cada inscripción es un golpe directo contra la estadística de la enfermedad.

“Cada swing ejecutado en este torneo representa una oportunidad de tratamiento y esperanza para miles de venezolanos. Es el momento de demostrar que el deporte y la salud juegan en el mismo equipo titular, para ganar el partido más importante de todos”, señaló la SAV.