Banesco abre convocatoria de Presupuesto Participativo 2026 para proyectos sociales

Hasta el próximo 26 de abril de 2026, las instituciones sin fines de lucro del país tendrán la oportunidad de inscribir sus iniciativas en el Presupuesto Participativo de Banesco, un programa que otorga fondos no reembolsables para áreas críticas como salud, educación y cultura.

En un entorno donde el financiamiento para el tercer sector en Venezuela enfrenta desafíos crecientes, la banca privada mantiene algunos canales de apoyo para la ejecución de proyectos de impacto comunitario.

La falta de financiamiento a ONG

La convocatoria de este año ocurre bajo la sombra de un cambio drástico en el financiamiento externo. El cierre de las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a principios de 2025 dejó un vacío fondos que anualmente se inyectaban en programas humanitarios en Venezuela.

Este retiro de financiamiento, sumado a la redirección de fondos de otros donantes hacia crisis en Europa y el Medio Oriente, ha forzado a las organizaciones locales a buscar alternativas de financiamiento, e incluso, a recurrir a los recortes de personal y eliminación de programas que ayudaban a las comunidades.

Además, la existencia de la Ley de Fiscalización de ONG ha impuesto trabas burocráticas y requisitos de registro “onerosos” que han llevado a algunas organizaciones más pequeñas a cesar actividades por temor a represalias legales o por la imposibilidad de cumplir con las nuevas normativas de financiamiento.

Detalles de la convocatoria

La institución bancaria informó que las fundaciones legalmente constituidas pueden optar por un fondo de Bs. 1.457.525,00. Este monto está destinado exclusivamente a proyectos que busquen fortalecer la inclusión financiera, la salud y los programas educativos en diversas regiones del país.

Para garantizar una distribución equitativa, la selección se divide en cinco bloques geográficos:

Gran Caracas I: Municipios Libertador y Sucre. Gran Caracas II: Baruta, El Hatillo y Chacao. Occidente: Táchira, Mérida y Zulia. Oriente: Anzoátegui y Nueva Esparta. Centro-Occidente: Carabobo y Lara.

Un modelo de elección entre pares

A diferencia de otros fondos concursables, para optar por el Presupuesto Participativo de Banesco son las propias organizaciones postulantes quienes, tras exponer sus proyectos, votan para elegir al ganador de su grupo basándose en el impacto y alcance de la propuesta.

Desde su creación en 2008, esta iniciativa ha permitido la ejecución de 159 proyectos liderados por 75 fundaciones, impactando positivamente la vida de más de 50.000 personas.

Resultados del ciclo anterior

En la edición de 2025, el impacto del presupuesto se reflejó en la labor de organizaciones de amplia trayectoria. Entre los seleccionados destacaron la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) y ABC Prodein en Caracas; el Centro de Capacitación Fe y Alegría Cristo Rey en el eje andino-zuliano; SenosAyuda en el oriente y la Fundación Amigos del Niño con Cáncer en el estado Lara.

Las organizaciones interesadas en participar este año pueden encontrar el formulario de postulación y las bases detalladas en el portal oficial Banesco.com, específicamente en la sección “Somos Banesco”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.