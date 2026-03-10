Unimet le abre las puertas a la discusión sobre hidrocarburos

Con la finalidad de conectar a jóvenes universitarios con empresas, este miércoles 10 y jueves 11 de marzo se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Metropolitana (Unimet) en Caracas la novena feria de empleo y pasantía 2026, esta vez focalizada en materia de hidrocarburos.

La rectora de la Unimet, María Isabel Guinand, dijo en un programa radial que la iniciativa surgió a raíz de una propuesta de la Cámara Petrolera Venezolana a propósito de la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Hidrocarburos.

Guinand aportó que la feria contará con cuatro ponencias:

-Presente y futuro de nuestra industria de hidrocarburos

-Impacto de empresas mixtas y licencias de gas como motores para potenciar el desarrollo de la industria de hidrocarburos

-Nuevas reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y Nuevas Licencias OFAC: alcance y oportunidades

-El Futuro es hoy: Como los sectores público y privado y la academia pueden contribuir a conseguir oportunidades de empleo a corto y mediano plazo

“Esta es una feria amplia, para que los estudiantes tengan oportunidades de hacer sus primeras pasantías y también evalúen sus primeros empleos”, dijo la rectora, quien será una de las moderadoras de las ponencias.

Agregó que esta edición tendrá como especial coincidencia la celebración de los 55 años de la Unime y destacó que dedicaron la feria a los hidrocarburos por la coyuntura que vive el país con la reforma a la ley que persigue buscar inversiones extranjeras.

“Normalmente, siempre buscamos una temática, la del año pasado fue emprendimiento y esta es hidrocarburos”.

La rectora aseguró que para el mes de abril reactivarán en la universidad la maestría de hidrocarburos.

“Nuestra relación con el sector productivo se ha construido a través del tiempo, tenemos una gran capacidad de adaptarnos al entorno”, sumó.

La Universidad Metropolitana, junto a la Universidad Central de Venezuela (UCV), así como la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) obtuvo en marzo de este año la acreditación internacional del Alto Consejo Francés para la Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres), respaldada por la embajada de Francia en Venezuela.

“Recibirla es un recurso fundamental que nos posiciona como una universidad de talla mundial. Tenemos un convenio por dos años, el cual va a permitir la movilidad de profesores que deseen formarse allá”.

La rectora reiteró la invitación para la feria de acceso gratuito y que comenzará a las 10:00 de la mañana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.