Arteterapia: un taller que ayuda a sobrevivientes de violencia a sanar sus heridas

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

En vista de la necesidad de espacios seguros y sanadores por el aumento en las cifras anuales de mujeres violentadas en el estado Bolívar, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en conjunto con el taller de arte Paperstina impulsaron el Taller de Arteterapia para sobrevivientes de violencia de género.

Desde 2022, Codehciu ha realizado tres ediciones de arteterapia, beneficiando a 36 mujeres y 10 adolescentes. Esta experiencia transformadora, diseñada para repetirse cuantas veces sea necesario por las sobrevivientes, ofrece un espacio seguro para la expresión creativa y el bienestar emocional.

La experiencia se lleva a cabo en seis sesiones o más, dependiendo de la persona que participa. En el primer día las participantes reciben una introducción a la teoría del arte y su mirada psicosocial, terapéutico y sanador. A partir de allí, las sesiones se dedican a la creación de bocetos y pintar sus obras.

La psicóloga Kelly Cova, quien está encargada de realizar el acompañamiento psicosocial en la actividad, señala la importancia de que las participantes puedan identificar aquello que desean contar sobre su historia y a quién va dirigido su mensaje.

“Se llevan la tarea de pensar qué historia quiero plasmar y a quién se la voy a dirigir: ¿al sistema de protección?, ¿se la voy a dirigir a otras mujeres?, ¿se la quiero dirigir a la agresora o los agresores?, ¿se la quiero dirigir a los padres agresivos?”, expresó.

Hectsy Tineo, sobreviviente de violencia física, psicológica, patrimonial y económica, reconoce que lo más difícil para ella fue pensar en el bosquejo y lo que quería plasmar de su historia. Sin embargo, a pesar de que la introspección fue dolorosa, pintar para ella se sintió como una salida de su realidad. “Esto me gusta, me llena y cuando comienzo a pintar; aunque esté pintando mi situación que es horrible, fea, negativa y oscura, yo me desconecto”.

Valeria, una mujer de 25 años que sufrió violencia sexual, describió la sesiones de arteterapia de Codehciu como un espacio para plasmar tu sentir en la pintura: “Puedes plasmar tus peores pesadillas o tus momentos más felices. Ahí puedes liberarte, puedes llorar, puedes estar tranquila y nadie te juzga. Y te dan las herramientas para que drenes toda esa tristeza, esa ira, ese sentimiento de culpa. Lo drenes todo allí”.

Sanando con arte

Codehciu considera que el programa de arteterapia contribuye positivamente en la recuperación del trauma de estas sobrevivientes. Por lo tanto, el testimonio de las participantes inspiró la creación del primer libro en formato digital que recopila las historias de vida de 10 mujeres sobrevivientes de violencia quiénes a través del arte iniciaron un proceso de sanación de sus heridas emocionales.

“Este es un libro que está en edición digital. Son 59 páginas que no tienen desperdicio. En la mayoría de ellas están los relatos de las sobrevivientes de violencia, acompañadas de una ilustración de sus pinturas y lo que la sobreviviente escribió al respecto. Esto es un esfuerzo mancomunado que hemos hecho, en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, a fines de documentar la experiencia de arteterapia, que, durante al menos dos años, hemos estado teniendo”, expuso la abogada y coordinadora general de Codehciu, Mairis Balza.

El libro se titula “Pinceladas de mi vida, sanando con arte” y su presentación se llevará a cabo el 25 de octubre del 2024 en las instalaciones de la Librerías Latina, ubicada en Orinokia Mall. Dicho evento, forma parte de la agenda de actividades del mes de aniversario de Codehciu y estará abierto al público.