La cifra de fallecidos por el doblete sÃ­smico del pasado 24 de junio ascendiÃ³ a 4561 personas, segÃºn datos publicados por Jorge RodrÃ­guez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, en su cuenta de Telegram.

Este balance, correspondiente al lunes 13 de julio, mantiene la cifra de heridos sin variaciÃ³n desde hace dÃ­as, en 16 740. Asimismo, seÃ±ala que 6462 personas han sido rescatadas, otras 17 907 quedaron sin vivienda, y han sido atendidas 128 324 familias.

En cuanto a las personas que requirieron atenciÃ³n mÃ©dica, RodrÃ­guez informÃ³ que un total de 33 085 pacientes fueron atendidos en centros de salud.

Refugios, alimentos y rescatistas

Con respecto a los campamentos transitorios, el reporte publicado por RodrÃ­guez indica que hay 107 instalados, los cuales albergan a 20 231 personas. SegÃºn los reportes que publica HÃ©ctor RodrÃ­guez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, a la fecha hay 40 campamentos en Caracas, 28 en La Guaira, 20 en Miranda y 10 en el estado Aragua.

De acuerdo con el balance que difundiÃ³ Jorge RodrÃ­guez, se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos y un total de 19 676 197 litros de agua. AdemÃ¡s, se mantienen desplegados 2471 rescatistas internacionales, 30 989 funcionarios nacionales y 30 692 voluntarios que estÃ¡n en las zonas afectadas por el desastre.

Hasta este lunes 13 de julio, segÃºn las cifras que publica el interinato, se han registrado 1254 rÃ©plicas del doblete sÃ­smico y 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad.

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