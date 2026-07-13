La cifra de fallecidos por el doblete sÃsmico del pasado 24 de junio ascendiÃ³ a 4561 personas, segÃºn datos publicados por Jorge RodrÃguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, en su cuenta de Telegram.
Este balance, correspondiente al lunes 13 de julio, mantiene la cifra de heridos sin variaciÃ³n desde hace dÃas, en 16 740. Asimismo, seÃ±ala que 6462 personas han sido rescatadas, otras 17 907 quedaron sin vivienda, y han sido atendidas 128 324 familias.
En cuanto a las personas que requirieron atenciÃ³n mÃ©dica, RodrÃguez informÃ³ que un total de 33 085 pacientes fueron atendidos en centros de salud.
Refugios, alimentos y rescatistas
Con respecto a los campamentos transitorios, el reporte publicado por RodrÃguez indica que hay 107 instalados, los cuales albergan a 20 231 personas. SegÃºn los reportes que publica HÃ©ctor RodrÃguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, a la fecha hay 40 campamentos en Caracas, 28 en La Guaira, 20 en Miranda y 10 en el estado Aragua.
De acuerdo con el balance que difundiÃ³ Jorge RodrÃguez, se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos y un total de 19 676 197 litros de agua. AdemÃ¡s, se mantienen desplegados 2471 rescatistas internacionales, 30 989 funcionarios nacionales y 30 692 voluntarios que estÃ¡n en las zonas afectadas por el desastre.
Hasta este lunes 13 de julio, segÃºn las cifras que publica el interinato, se han registrado 1254 rÃ©plicas del doblete sÃsmico y 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad.
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