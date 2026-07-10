La inhabilitaciÃ³n temporal de los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional SimÃ³n BolÃ­var de MaiquetÃ­a y el desvÃ­o de las operaciones de las aerolÃ­neas a los terminales aÃ©reos del interior del paÃ­s han generado costos adicionales para los pasajeros que parten desde la capital y una saturaciÃ³n en la infraestructura.

Esta descentralizaciÃ³n forzosa de la conectividad aÃ©rea ha trasladado la presiÃ³n directamente a los presupuestos de los viajeros, pues obliga a los usuarios a desembolsar montos de hasta 50 dÃ³lares en transporte colectivo y 150 en servicios privados para llegar a tomar sus vuelos en Valencia o Barcelona.

El traslado de los vuelos tambiÃ©n ha provocado un incremento del flujo de viajeros en los terminales alternativos, lo que genera retrasos en los procesos de chequeo y restricciones en los horarios de acceso para gestionar la saturaciÃ³n de los aeropuertos.

El impacto de los desplazamientos desde Caracas

Quienes deben abordar sus vuelos reubicados en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia enfrentan un viaje por carretera de aproximadamente 2 horas. Las tarifas en lÃ­neas de autobuses y expresos ejecutivos oscilan entre 28 y 35 dÃ³lares por asiento. Si el pasajero opta por un traslado privado, la tarifa se cotiza a partir de los 110 dÃ³lares por vehÃ­culo.

La situaciÃ³n se dificulta y encarece para quienes son desviados al Aeropuerto Internacional General JosÃ© Antonio AnzoÃ¡tegui de Barcelona. Este trayecto exige entre 4 y 5 horas de carretera, y eleva los pasajes de transporte colectivo a un rango de entre 35 y 50 dÃ³lares por puesto, mientras que los traslados privados, puerta a puerta, parten de los 150 dÃ³lares y pueden escalar.Â

SaturaciÃ³n en los terminales alternativos

El flujo masivo y repentino de pasajeros hacia el interior ha sobrepasado las capacidades operativas de los terminales alternativos. El presidente de la CÃ¡mara de Turismo de Carabobo, Argenis SÃ¡nchez, advirtiÃ³ que la infraestructura del Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia estÃ¡ operando por encima de su capacidad original, lo que ha generado congestiones y retrasos en los procesos de chequeo, migraciÃ³n y aduana.

Con el objetivo de mitigar la congestiÃ³n en las instalaciones, se han establecido algunas medidas: el proceso de chequeo abre estrictamente cuatro horas antes de cada salida y cierra dos horas antes; de esta manera, se organiza el ingreso a migraciÃ³n segÃºn el horario de cada vuelo; el acceso a las instalaciones estÃ¡ restringido Ãºnicamente a los viajeros que posean boletos confirmados para el mismo dÃ­a.

Debido a las restricciones, una parte considerable de las filas de espera debe realizarse en el exterior de los aeropuertos. Por esta razÃ³n, las autoridades instan a los pasajeros a no acudir con mÃ¡s de cinco horas de anticipaciÃ³n a sus vuelos, ya que se han registrado casos de personas que llegan nueve horas antes, lo que empeora la congestiÃ³n. Para soportar las esperas, recomiendan llevar sombrillas, hidrataciÃ³n y refrigerios propios para soportar la espera antes de ingresar a las salas de embarque.

Valencia lidera las reubicaciones de aerolÃ­neas internacionales

Pese a las limitaciones estructurales, el aeropuerto de Valencia se mantiene como el mÃ¡s concurrido del paÃ­s debido a su proximidad geogrÃ¡fica a la regiÃ³n capital. SegÃºn la CÃ¡mara de Turismo de Carabobo, se registrÃ³ un incremento en el flujo habitual de vuelos tras los sismos, y pasÃ³ de albergar solo 2 aerolÃ­neas a coordinar la operaciÃ³n de 13 compaÃ±Ã­as aÃ©reas. Actualmente, maneja un aproximado de 14 vuelos internacionales diarios.

En este terminal, Copa Airlines mantiene su frecuencia diaria hacia PanamÃ¡, como el principal canal de conexiÃ³n con el continente. En las rutas andinas, la aerolÃ­nea Wingo cubriÃ³ una operaciÃ³n diaria hacia BogotÃ¡ entre el 3 y el 9 de julio, y pasarÃ¡ a una oferta regular de 3 vuelos semanales matutinos a partir del 14 de julio.

Con respecto a las rutas europeas, Air Europa y Plus Ultra continÃºan con frecuencias especiales hacia Madrid, a las cuales se suma Iberia, que confirmÃ³ el restablecimiento de sus vuelos en el paÃ­s a partir de este 9 de julio, con aterrizaje en Valencia. Asimismo, TAP Air Portugal anunciÃ³ su retorno a Venezuela para el prÃ³ximo 13 de julio con una ruta temporal entre ambos paÃ­ses, cuyo vuelo inaugural transportarÃ¡, ademÃ¡s, 8,7 toneladas de material mÃ©dico para atender la contingencia nacional.

Barcelona como la alternativa para el flujo oriental

El resto del territorio nacional cuenta con sus propios terminales de emergencia que operan de forma regular. El Aeropuerto Internacional General JosÃ© Antonio AnzoÃ¡tegui, en Barcelona, funciona como la segunda alternativa internacional para los estados orientales. Desde allÃ­, Copa Airlines ofrece salidas directas a PanamÃ¡. De igual modo, Latam Airlines puso en marcha una ruta temporal de contingencia entre BogotÃ¡ y Barcelona, que estarÃ¡ disponible durante el mes de julio, los dÃ­as lunes y viernes.

Actualizaciones del Aeropuerto Internacional de MaiquetÃ­a

Mientras el interior del paÃ­s resiste la saturaciÃ³n del sistema de vuelos internacionales, en La Guaira se buscan alternativas tÃ©cnicas a corto plazo. La administraciÃ³n de la presidenta encargada, Delcy RodrÃ­guez, anunciÃ³ la implementaciÃ³n de un plan inmediato que prevÃ© el uso provisional de una pista paralela o alterna para retomar algunas operaciones comerciales lo mÃ¡s pronto posible.

Esta medida responde a la peticiÃ³n de la AsociaciÃ³n Internacional de Transporte AÃ©reo (IATA) de recurrir a infraestructura temporal mientras continÃºan las labores de reparaciÃ³n de la pista principal y la evaluaciÃ³n de los graves daÃ±os que sufrieron los terminales de La Guaira.

Ante la incertidumbre general, las aerolÃ­neas reiteraron la importancia de no acudir a las oficinas comerciales fÃ­sicas en los aeropuertos del interior ni en MaiquetÃ­a para solicitar informaciÃ³n o consultar itinerarios, puesto que el personal estÃ¡ abocado exclusivamente al despacho de los vuelos del dÃ­a. Todas las consultas de disponibilidad y reprogramaciones desde Valencia o Barcelona deben gestionarse a travÃ©s de los canales digitales de cada compaÃ±Ã­a aÃ©rea o mediante agencias de viajes autorizadas.