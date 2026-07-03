Misión humanitaria parte de Argentina hacia Venezuela

Un contingente integrado por más de 100 médicos venezolanos y rescatistas argentinos partió este viernes 3 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, rumbo a Venezuela para apoyar las labores de rescate y la atención a los afectados por los terremotos del 24 de junio.

La misión humanitaria fue organizada por la ONG Solidaire y es comandada por el piloto y fundador de la organización, Enrique Piñeyro.

Refuerzo para la atención médica y el rescate

La delegación está integrada por médicos venezolanos especializados en áreas clave para la respuesta a emergencias, entre los que figuran intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, médicos generales, cirujanos generales, pediatras, internistas y un neuropsiquiatra.

El objetivo del equipo es fortalecer la capacidad de atención en hospitales y centros asistenciales que continúan atendiendo a miles de personas heridas, además de brindar apoyo a las comunidades afectadas.

Junto al personal sanitario viajan rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada internacional con sede en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, especializada en operaciones de búsqueda y rescate.

La aeronave también transporta cuatro toneladas de insumos humanitarios donados por la Cruz Roja Argentina para contribuir a la atención de la emergencia.

Una respuesta internacional en crecimiento

La presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar), Indira Acosta, destacó el compromiso de los profesionales que integran la misión:

“Aunque estamos lejos de nuestro país, hemos querido poner nuestras manos al servicio de nuestro pueblo. Por eso hacemos este gran esfuerzo con esta misión humanitaria, para ayudar a seguir salvando vidas y sanar a tantas personas que han resultado heridas en la tragedia”

El vuelo es comandado por Enrique Piñeyro, quien desde hace años pone a disposición el Boeing 787 de la Fundación Solidaire para operaciones de ayuda internacional. Entre las misiones que ha encabezado figuran evacuaciones de refugiados en el Mediterráneo, vuelos humanitarios durante la pandemia, corredores aéreos para familias ucranianas y el traslado de donaciones en distintas emergencias.

La llegada de esta misión se suma al despliegue internacional de ayuda que ya ha movilizado a más de 4000 brigadistas extranjeros y más de 150 perros de búsqueda en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.

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