EE. UU. presenta guía para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este jueves, 2 de julio, una guía oficial para orientar los esfuerzos de asistencia internacional tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

Informó la institución que con el secretario de Estado, Marco Rubio, al frente, está desplegando un Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres (DART) de carácter regional, así como equipos de búsqueda y rescate urbanos, “con el fin de evaluar las necesidades y prestar asistencia en las tareas de búsqueda y recuperación”.

El comunicado del Departamento de Estado establece los mecanismos logísticos, legales y de seguridad que deben seguir las personas, empresas y organizaciones no gubernamentales que deseen colaborar con la población afectada.

Prioridad de recursos financieros sobre ayuda material

La Oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres solicita a los donantes que prioricen las contribuciones en efectivo por encima del envío de bienes materiales.

Las autoridades explican que los envíos de ropa, alimentos o medicamentos suelen colapsar los puertos y aeropuertos locales. Las donaciones financieras, en cambio, permiten comprar los insumos directamente en la región y agilizan las tareas de rescate.

Asimismo, el gobierno estadounidense coordina estas acciones directamente con organizaciones internacionales establecidas en la región, entre las que destacan Catholic Relief Services, Samaritan’s Purse y World Vision.

Filtros legales y cumplimiento de sanciones

El Departamento de Estado exige que todos los donantes verifiquen el marco normativo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de mover cualquier capital. Los ciudadanos y las empresas deben revisar minuciosamente la Lista de Nacionales Especialmente Designados.

El cumplimiento de estas leyes estadounidenses asegura que la ayuda llegue de forma íntegra a la población civil afectada. Las autoridades recuerdan que el andamiaje de sanciones sigue vigente durante la emergencia humanitaria. Por lo tanto, cualquier transferencia de recursos debe respetar los canales legales autorizados por el Departamento del Tesoro.

La guía también incluye un recordatorio de carácter fiscal para los contribuyentes que residen en los Estados Unidos. El documento aconseja solicitar y guardar los recibos formales de cada transacción realizada.

Regulación de empresas, voluntarios y fraudes

El sector privado cuenta con un canal de comunicación exclusivo para coordinar sus aportes con la estrategia oficial. El Departamento de Estado habilitó el correo electrónico PSDisasterResponse@state.gov para evaluar las propuestas de grandes corporaciones. Las autoridades buscan que las iniciativas empresariales se sumen a los planes del gobierno en lugar de ejecutar proyectos de forma aislada.

Con respecto al voluntariado individual, el comunicado desaconseja por completo los viajes improvisados hacia las zonas de desastre. Las agencias oficiales advierten que la falta de preparación técnica suele entorpecer los trabajos de rescate locales. La normativa estipula que solo el personal capacitado y afiliado a organizaciones reconocidas debe participar en las labores operativas de campo.

Por último, el Departamento de Estado alerta sobre el riesgo de estafas financieras que suelen surgir durante estas crisis. Las autoridades recomiendan investigar la reputación y las credenciales de cualquier organización antes de realizar una transferencia. Asimismo, el texto pide atención especial para proteger a los menores de edad, orientando los fondos hacia programas de infancia establecidos y evitando iniciativas informales.

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