El refugio de la esperanza: Tres niñas inauguran el albergue de las Hermanas Carmelitas tras los sismos

La tarde del 1 de julio, la puerta de la Casa Hogar Nuestra Señora del Carmen abrió sus puertas para recibir a tres niñas junto con su madre, las primeras que el centro aspira albergar de un grupo de 60 (30 niños y 30 niñas) afectados por los sismos del pasado 24 de junio. Una de ellas llegó directamente desde un hospital al refugio ubicado en la Calle Real de La Pastora, Caracas.

En este rincón caraqueño, la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria —fundada en 1901 por la Beata Madre Candelaria de San José (Susana Paz-Castillo Ramírez)— revivió su misión histórica. El lugar, que suma 24 años funcionando como entidad de protección a la infancia vulnerable, se transformó en pocas horas gracias a la premura y el tesón de decenas de voluntarios.

Mientras unos jóvenes pintaban las paredes del área de pernocta, otros clasificaban lotes de donativos de ropa, comida y pañales fruto de la solidaridad ciudadana. En la entrada, un grupo de adultas mayores se rotaba para atender y orientar a quienes se acercaban espontáneamente a colaborar.

“Entidades del consejo de protección de niñas, niños y adolescentes nos plantearon la idea de recibir a los niños y si teníamos capacidad de atenderlos y yo dije que sí. No tenemos camas por los momentos, solo colchoncitos y mucha voluntad de acompañarlos”, expresó a Runrunes la madre Ana María Montilla, directora del centro. Ayer, su principal inquietud no era la falta de espacio, sino la demora en el traslado de los pequeños que perdieron sus viviendas.

La seguridad y la salud en el refugio se vigilan al milímetro. El espacio, donde ya residen otras 15 niñas de 5 a 13 años en situación de vulnerabilidad en un área aparte a la que será usada para el refugio, fue evaluado por dos ingenieros civiles privados. Los expertos indicaron que la estructura está en buen estado y que los daños menores son solo de friso, aunque la madre Ana María espera que Protección Civil y los bomberos certifiquen el diagnóstico pronto.

De igual forma, y por estrictas medidas de seguridad para los infantes que recibirán, solo de forma excepcional se permitirá que los niños estén acompañados por sus madres; el ingreso de padres u otros familiares adultos quedó restringido.

La ayuda también llegó vestida de bata blanca. Tres profesionales de la salud —dos cardiólogos y una pediatra— se presentaron de forma voluntaria. La pediatra asumió de inmediato la revisión de las tres niñas que inauguraron el refugio.

El centro cuenta con áreas para actividades deportivas y pedagógicas. El apoyo colectivo les permitirá sostener a los 60 niños previstos. Siguen recibiendo alimentos, pañales, insumos de higiene y limpieza, medicamentos pediátricos y ropa íntima nueva.

Coordenadas para colaborar: