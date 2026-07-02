Imágenes satelitales revelan la magnitud de los daños por terremotos en La Guaira

El colectivo de investigación independiente Bellingcat, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), ha hecho público un análisis visual que muestra los severos impactos de los recientes terremotos en la costa norte de Venezuela, enfocándose de manera alarmante en el estado La Guaira.

A través de imágenes satelitales de alta resolución proporcionadas por Planet Labs PBC, el equipo de investigadores logró constatar el colapso masivo de infraestructuras, incluyendo un gran número de edificios residenciales y bloques de apartamentos en las zonas más afectadas de la entidad costera.

La investigación, que ya se encuentra disponible en el sitio web de la organización Bellingcat, ofrece una mirada precisa y técnica sobre la escala real del desastre, sirviendo como una herramienta clave para dimensionar la crisis humanitaria y de infraestructura en la región.

Disponibilidad para medios

Con el objetivo de profundizar en los hallazgos y ofrecer un análisis técnico riguroso a los medios de comunicación y periodistas locales, Bellingcat ha puesto a disposición su base de datos visual, así como el acceso a las imágenes satelitales de alta calidad utilizadas en el reporte.

Carlos Gonzales, jefe de investigación de Bellingcat señaló que la intención de compartir las imágenes es ofrecer una visión integral del impacto a lo largo de gran parte de su territorio.

“Hasta ahora, la mayoría de la cobertura se ha centrado en imágenes satelitales de zonas específicas y en videos captados en algunos sectores, pero no existe una perspectiva completa de la magnitud de la devastación que permita establecer algunos ciertos patrones”.

Gonzales recordó que aún teniendo una vista completa en satélite es difícil corroborar todos los daños, aunque NASA y Microsoft han desarrollado modelos para detectar cambios en la superficie que no son triviales par el ojo humano bajo la resolución de la imágen satelital.

Ellos han combinado esto con datos del terremoto para determinar la probabilidad de daño en edificaciones. Usando data de Sentinel-1 NASA ha determinado 58,870 edificaciones fueron afectadas o destruídas entre Caracas y Barquisimeto. Sin embargo, Gonzales aclara que este número y las respectivas visualizaciones se deben tomar como algo representativo pero no como un censo preciso y verificado de daños de cada edificio señalado.https://youtu.be/x72g8B5zm-U

Los hallazgos completos pueden ser consultados de forma abierta en el siguiente enlace: Reporte de Bellingcat sobre los daños del terremoto en Venezuela.