Más de 500 aspirantes al TSJ inician fase de entrevistas 

De cara a ocupar los cargos vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el Comité de Postulaciones inició la fase de entrevistas, que tendrán lugar en el Museo Bolivariano.

De acuerdo al programa para escoger miembros del TSJ, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura las entrevistas se llevarán a cabo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y se aspira recibir a un promedio de 70 aspirantes por día.

El pasado 19 de junio, la Asamblea Nacional publicó el listado con más de 500 aspirantes, en vista que varios aplicaron por varios cargos.

De acuerdo al medio digital Tal Cual, 63 personas aparecen postuladas a más de un cargo: 36 buscan ser magistrados o inspectores, 12 optan a magistrados o directores de la Escuela Nacional de la Magistratura, y 36 persiguen alguno de los tres tipos de cargos disponibles.

Entre los postulados hay personas con vínculos partidistas, protagonistas de escándalos políticos pasados y a funcionarios que intentan pegar el salto de un poder público a otro.

Al menos 15 ONG, emitieron un comunicado conjunto para exigir que el proceso de renovación de los magistrados se apegue a la independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas pública.

De acuerdo a las organizaciones civiles la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial debe responder a una evaluación técnica y ética, y no a dinámicas partidistas.

Según el artículo 263 de la Constitución para ser jurista es necesario “gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones”.

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