Secretaría General de la OEA pide rescatar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

En un momento en que las instituciones democráticas enfrentan crecientes presiones, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró su compromiso con ampliar el espacio democrático y cívico en todo el Hemisferio Occidental como un pilar fundamental para la paz, la estabilidad y la prosperidad.

La declaración subraya la necesidad de “fortalecer la democracia y la gobernanza inclusiva, el respeto de las libertades fundamentales y las oportunidades para la participación ciudadana como condiciones esenciales para un hemisferio pacífico y próspero”.

La OEA, a través de la Secretaría General expresó además su preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela y consideró que “la detención continuada de personas por motivos políticos es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.

En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia. En este sentido, la Secretaría General de la OEA reitera su llamado urgente a la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos.

El organismo recordó que Cuba, Nicaragua y Venezuela forman parte de la comunidad interamericana y señaló la necesidad de restaurar la democracia en estos países a fin de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos. El organismo destacó la necesidad de que existan sistemas democráticos plenamente funcionales en estos países que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública, un objetivo consagrado en instrumentos jurídicos fundamentales del sistema interamericano, entre ellos la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Ampliar el espacio democrático

Asimismo, reiteró su disposición a poner sus buenos oficios al servicio de estos países en apoyo de la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional, cuando así lo soliciten sus Estados miembros. La Organización está preparada para acompañar procesos que contribuyan a la ampliación del espacio democrático y cívico, faciliten el diálogo y la construcción de consensos sobre el camino a seguir, la celebración de elecciones, la protección de los derechos humanos y la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

Finalmente, la Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben ser lideradas a nivel nacional y sustentarse en la participación activa de los actores nacionales, incluidos los actores políticos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. La participación de la comunidad internacional debe estar orientada a apoyar las vías de avance acordadas a nivel nacional. El progreso duradero depende de un diálogo nacional inclusivo y de un compromiso compartido con los principios democráticos dentro de cada país.