Presidente de Panamá pidió pronta transición democrática en Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino realizó un enérgico llamado a la comunidad internacional al exigir una «pronta transición democrática» para Venezuela, posicionando la crisis venezolana en el centro del debate sobre la resiliencia democrática en la región.

En el marco de la inauguración de 56 Asamblea General de la OEA que conmemora los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, el presidente de la República, Mulino se paseó por las crisis más urgentes del hemisferio en materia sociopolítica y puso el acento en el tema venezolano.

«No se me ha olvidado Venezuela. Abogo por una muy pronta transición democrática en el país amigo y cercano de Panamá: Venezuela. Que se respete pronto al 100% —no por pedacitos— la democracia representativa, y que pronto esas autoridades nos den al mundo una fecha cierta de elecciones libres», sentenció el mandatario ante embajadores y jefes de delegación que se dan cita en la ciudad de Panamá.

Al evocar el espíritu integrador de Simón Bolívar de 1826, el gobernante panameño advirtió que no es posible hablar de unidad americana mientras se tolere la ausencia de libertades en el vecindario y recordó que la cooperación internacional no es una opción sino una necesidad estratégica. «Siendo presidente de este país, no puedo permitir que otra nación padezca la ausencia de democracia ante los ojos nuestros sin hacer el esfuerzo por ayudar y salvaguardar», enfatizó.

En la mira de la OEA

El jefe de Estado también radiografió el severo «deterioro del respeto a los derechos humanos» bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, denunciando la persecución política, el destierro forzado y la asfixia sistemática del espacio cívico y religioso. Asimismo, expresó la urgencia de que el pueblo de Cuba logre encauzar una ruta definitiva hacia «una democracia plena».

Para el mandatario, la erosión democrática responde directamente a la incapacidad de las instituciones para resolver las demandas de la gente y al avance de discursos radicales. En ese sentido, alertó que una democracia que no da respuestas prácticas «le abre la puerta al autoritarismo».

Alerta por Bolivia

La crisis institucional en Bolivia también ocupó la agenda presidencial. Mulino condenó los intentos de desestabilización contra el mandatario boliviano, Luis Arce, atribuidos a sectores de la «izquierda radical» vinculados financieramente al narcotráfico. El gobernante panameño anunció la conformación de una comisión de cancilleres y ministros de Seguridad que viajará a Bolivia para brindar respaldo político directo al presidente Arce y la convocatoria para el próximo mes de octubre a una reunión hemisférica de ministros de Defensa y Seguridad Pública con el objetivo de coordinar la inteligencia financiera y judicial contra el crimen organizado transnacional.

El dilema ético de la Inteligencia Artificial

Finalmente, el mandatario dedicó un espacio para reflexionar sobre los impactos de la revolución tecnológica y el uso desmedido de la Inteligencia Artificial en el debate público. Tras cuestionar de forma irónica que hoy en día existan ciudadanos que pretendan tener la razón solo porque «ChatGPT se las dio», Mulino insistió en que los desarrollos tecnológicos no pueden desplazar el criterio humano ni los valores republicanos, y exigió regular estas herramientas bajo un marco estricto de respeto a las libertades fundamentales.

La 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia hoy en Panamá, a invitación del país. Esta es la tercera vez que una Asamblea General de la Organización tiene lugar en el país centroamericano. Las anteriores fueron en 1996 y en 2007.

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