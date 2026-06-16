Celebrarán audiencia sobre caso Oscar Pérez en la CorteIDH este 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica llevará a cabo una audiencia pública sobre el caso del ajusticiamiento del funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez, ocurrido en enero de 2018 en El Junquito.

A la cita acudiran representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expondrán ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo que acabó con la vida de Pérez y otros funcionarios, disidentes del entonces gobierno del ahora preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro.

En el operativo extrajudicial fueron muertos Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.

Pérez se convirtió en una figura emblemática contra el gobierno de Maduro al rebelarse públicamente y con un helicóptero del Cicpc arrojar explosivos sonoros contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas en junio de 2017, en el marco de las protestas antigubernamentales que arrojaron más de una centena de muertos.

La imagen de Pérez pilotando un helicóptero con una pancarta que decía “350 libertad” se hizo viral y se convirtió en símbolo de la rebelión dentro de las fuerzas policiales y militares de Venezuela.

De acuerdo con los exponentes, aproximadamente 500 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad participaron en la denominada “Masacre de El junquito”, un hecho que describen como “un operativo marcado por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación arbitraria de la vida de estas siete personas, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos”.

En la ponencia estarán el director del Foro Penal, Alfredo Romero; Angelita Baeyens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Isabel Carlota Roby, abogada senior para América Latina del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez; Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini y Giancarlo Fiorella, perito.

Según el expediente que será presentado este miércoles, el caso incluye denuncias sobre los actos de hostigamiento, vigilancia, intimidación y persecución contra familiares de las víctimas tras los hechos, circunstancias que obligaron a varios de ellos a abandonar Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país