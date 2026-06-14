Denuncian que el Estado niega atención médica al preso político Rolando Guevara

Jackeline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), alertó que la salud se su cónyuge se encuentra en un estado “sumamente delicado”, puesto que ha manifestado sufrir mareos intermitentes desde el 3 de enero y el Estado se ha negado a ofrecerle atención médica.

En una publicación difundida en Instagram, Sandoval señaló que pareciera que la administración actual “está ejecutando de forma pasiva la pena de muerte indirecta impuesta durante los mandatos de Chávez y Maduro”.

“Todo indica que se pretende esperar a que su condición sea terminal para brindarle asistencia, o que el desenlace fatal es el objetivo real, tal como se ordenó en noviembre de 2004, algo que bien podrían dar testimonio los funcionarios policiales que investigaron el caso Anderson en aquella época”, añadió.

Sandoval responsabiliza al Estado por la vida y la integridad física de Rolando Guevara. “Desatender su situación no solo agrava su salud, sino que constituye un desacato flagrante a la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Rolando Guevara está en prisión desde 2004, cuando fue detenido junto a su hermano Otoniel Guevara, excomisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); y su primo, Juan Guevara. Fueron detenidos por el asesinato del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson.

Los hermanos Guevara y su primo Juan fueron detenidos sin orden judicial, incomunicados y sometidos a torturas (asfixia, golpes, descargas eléctricas) para extraer confesiones. Fueron condenados a casi 30 años de prisión. El testigo principal del caso, Giovanni Vásquez de Armas, confesó posteriormente que todo fue un montaje orquestado por la Fiscalía.

En agosto de 2025, los tres fueron trasladados de manera arbitraria de su centro de reclusión (Sebin – El Helicoide) sin notificar a sus abogados ni a sus familiares. Luego de 70 días fue que sus familiares supieron que estaban en el Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas) de El Rodeo I.

🚨 Es alarmante e inaceptable lo que sucede con la salud de Rolando Guevara con un cuadro recurrente desde pasado 23 de febrero ha presentado sintomatología sin recibir tratamiento médico adecuado ni atención médica especializada de acuerdo a las denuncias de sus familiares. pic.twitter.com/G3qRIZMkly — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 14, 2026

#AlertaSinMordaza 🚨



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) alertó sobre el sumamente delicado estado de salud en el que se encuentra Rolando Guevara, quien cumple una condena de 27 años y seis meses de cárcel. La organización reportó que… pic.twitter.com/fCjj8uDKkC — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) June 14, 2026

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