Acnur: 97 % de los venezolanos desplazados se refugia en las Américas

Las Américas cerraron el año 2025 como la región con mayor cantidad de personas desplazadas en todo el mundo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El continente acoge actualmente a 22,8 millones de personas, “más que cualquier otra región del mundo”. Esta cifra también refleja un incremento frente a los 21,9 millones registrados en 2024.

Personas desplazadas por año, desde 2021 / Datos: Acnur

El informe de Acnur “Tendencias en las Américas: Desplazamiento forzado en 2025”, revela que Venezuela genera una de las mayores crisis de movilidad del planeta. Solo durante el 2025, unos 455.300 venezolanos abandonaron su territorio, consolidándose como la tercera nacionalidad con mayor flujo de salida a nivel global.

En ese periodo, las personas venezolanas encabezaron las estadísticas de búsqueda de protección internacional con 305.000 nuevas solicitudes de asilo presentadas en diversos países.

Al finalizar el periodo analizado, el total de venezolanos en situación de desplazamiento da cuenta que hay 417.000 refugiados y 6 millones de personas con necesidades de protección internacional. El 97 % de este grupo permanece dentro de la región de las Américas.

Una encuesta reciente realizada por Acnur en seis países de acogida reveló que, alrededor del 9% de las personas venezolanas desplazadas planea regresar en el plazo de un año, “lo que pone de relieve la necesidad de apoyar tanto la inclusión en los países de acogida como las condiciones para un retorno seguro y sostenible”.

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