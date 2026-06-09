 ¿La suspensión de Karim Khan de la CPI afecta en el avance del caso Venezuela?

De acuerdo a la ONG Laboratorio de Paz, la suspensión del fiscal Karim Khan no afecta la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.

Khan, quien vino a Venezuela y se reunió en Miraflores con el hoy encarcelado en Nueva York Nicolás Maduro, fue suspendido este lunes de la CPI por conducta sexual inapropiada, sin embargo, el caso de Venezuela seguirá su cauce, de acuerdo a organizaciones civiles.

“Las investigaciones de la CPI no pertenecen a una sola persona. Son procesos institucionales que continúan incluso cuando cambian los fiscales”, escribió en su cuenta de X, Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz.

De acuerdo con Uzcátegui, la investigación podría experimentar retrasos o afectar el ritmo de algunas decisiones. “Sin embargo, la investigación ya superó importantes obstáculos jurídicos y sigue bajo la supervisión de la Corte”.

El director de Laboratorio de Paz consideró que para la víctimas el desafío sigue siendo el mismo. “Mantener la documentación de los hechos, exigir justicia y recordar que los cambios administrativos no eliminan la obligación internacional de investigar los crímenes más graves”.

“La búsqueda de verdad y justicia no depende de una persona. Depende de que las instituciones cumplan con su mandato y de que las víctimas continúen siendo escuchadas”, apuntó Uzcategui.

Khan pidió una licencia en mayo del año pasado para defenderse de las acusaciones y ya había sido apartado del proceso contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad.

Karim Khan pidió la detención contra el primer ministro israeli, Benjamin Netanyahu, por la guerra en Gaza y en represalia Estados Unidos le impuso sanciones económicas y prohibió la entrada a su territorio.

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