María Corina Machado denuncia crisis educativa en Venezuela: “Los maestros ganan $1 al día”

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció la crisis en el sector educativo que precariza la educación pública en Venezuela.

En entrevista para el medio NeswsMax, Machado afirmó que los maestros en Venezuela ganan $1 al día y que por eso los estudiantes solo van a la escuela dos veces por semana.

Machado sumó que los maestros venezolanos necesitan tener otros empleos o hacer otras actividades para poder sobrevivir.

“Esto no es sostenible y sigue empeorando. Lo que necesitamos es canalizar esta desesperación por una vía cívica y ordenada, para que los venezolanos sepan que las cosas van a cambiar y que contamos con el apoyo de la comunidad internacional”, enfatizó Machado.

Durante su entrevista con Newsmax, Machado enfatizó repetidamente su apoyo a una transición democrática y a la fijación de una fecha para elecciones libres, al tiempo que reconoció el mérito de la administración Trump por haber abierto la puerta a la democracia.

La líder de la oposición afirmó que apoya la estrategia estadounidense de tres fases que incluye estabilización, recuperación y transición.

Según Machado, las elecciones libres y justas siguen siendo un componente fundamental de ese proceso.

“Queremos apoyar el plan del presidente Trump, que en su tercera fase contempla nuevas elecciones”, declaró. “Apoyamos este plan y queremos que se desarrolle sin contratiempos”, dijo.

🚨 “Un maestro en Venezuela gana $1 al día”. 🚨@MariaCorinaYA detalla la urgencia de una transición democrática para rescatar el talento venezolano y reconstruir el país.



El objetivo es claro: pasar de ser un foco de inestabilidad y corrupción a convertirnos en la Venezuela… pic.twitter.com/ObdWNPzVUm — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) May 30, 2026

Críticas a Delcy Rodríguez

En la entrevista con Newsmax, Machado argumentó que la transición democrática de Venezuela sigue incompleta porque figuras clave de la era de Maduro continúan ejerciendo el poder, señalando a Delcy Rodríguez como uno de los principales obstáculos para la celebración de elecciones libres.

La líder de oposición describió a Rodríguez como una figura central en las alianzas internacionales y el aparato de seguridad del antiguo régimen.

“Ella era la encargada de las relaciones con China, Teherán y Rusia”, dijo y sumó que además era el principal enlace con los grupos ilegales transnacionales y la persona a cargo del sistema de tortura y represión.

Machado concluyó con una visión optimista sobre el futuro geopolítico de la región, asegurando que el proceso actual abre una ventana histórica para el hemisferio. Bajo su perspectiva, una transición exitosa permitirá transformar a Venezuela, dejando atrás su actual condición para convertirse en el principal hub energético del continente y en el aliado más sólido de los Estados Unidos en materia de seguridad, comercio, energía y democracia.

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